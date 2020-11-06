Hardloperstips om met smoesjes om te gaan – en ze te verslaan

Zes (onzin)redenen om niet te hardlopen
Coaching
Stap over je mentale blokkades heen en ga hardlopen met Nike Running Global Head Coach Chris Bennett.
Gisteren zei je dat je morgen wel zou gaan. Maar vandaag is het wel heel warm buiten. Bovendien heb je hard gewerkt. En je korte broek ligt in de was. Klinkt dit bekend? Je bent niet de enige: uit een recente enquête onder Amerikanen bleek dat ze minimaal zes smoezen per dag gebruiken — 2000 per jaar — en boven aan de lijst staan redenen om niet te sporten. Net of je als hardloper een duveltje op de ene schouder hebt... en ook eentje op de andere.
Nike Running Global Head Coach Chris Bennett kent alle smoezen. Hij deelt de top zes om niet te gaan hardlopen — en ook zijn eenvoudige oplossingen om wel te gaan.
Smoes #1: "Hardlopen is vermoeiend." Oplossing: stop voordat je wilt stoppen.
"De voornaamste reden dat mensen denken dat ze niet van hardlopen houden is omdat ze te snel gaan", zegt Bennett. "Je moet lekker kunnen lopen, en dat heeft niets te maken met de getallen op je horloge. Met 'lekker' bedoel ik de moeite die het kost. Stop daarom voordat je echt móet stoppen. Voelt het alsof je het tempo nog uren vol kunt houden? Stop dan meteen. Op die manier zie je niet meer op tegen je volgende run — je kijkt er dan juist naar uit. Ik wil dat je het heel vervelend vindt dat je zo snel bent gestopt! Je mag mij de schuld geven als dat helpt."
Smoes #2: "Ik weet niet hoe ik goed hardloop." Oplossing: 'goed' bestaat niet.
"Je loopt zoals je loopt", zegt Bennett. "De perfecte pas of houding bestaat niet. Als je Paula Radcliffe ziet lopen met haar meebewegende hoofd en haar schouders omhoog, haar armen... dan denk je 'die moet leren hardlopen'. Maar gelukkig ging ze haar eigen gang en daarmee was ze 16 jaar marathonrecordhouder van de vrouwen. Dus gooi de regels aan de kant en werk aan je eigen, natuurlijke houding. Ontspan spieren die anders te gespannen voelen. Zet kortere stappen als elke stap te veel voelt."
Smoes #3: "Ik heb geen tijd voor een warming-up." Oplossing: doe je warming-up al lopend.
"Ik heb hier zelfs twee oplossingen voor", zegt Bennett. "Ten eerste is een warming-up vooral mentaal, met herhaling van bewegingen tijdens je run. Je kunt dus ook rustiger beginnen met lopen en de eerste 5-10 minuten een dynamische warming-up doen. De andere oplossing is om je run in te korten zodat je vooraf kunt rekken en strekken. Er is namelijk geen minimale tijd of afstand voor je run. Met beide oplossingen heb je je warming-up, dus niets te klagen."
Smoes #4: "Heb je gezien wat voor weer het is?" Oplossing: een betere planning.
"Het kan echt te warm of te koud zijn", zegt Bennett. "In extreme omstandigheden sporten is gevaarlijk, dus soms kan een run echt niet. Maar als we het vooral hebben over comfort, dan kun je best wat plannen. Ten eerste kun je je kleding aanpassen aan het weer. Ten tweede kun je op een geschikter tijdstip gaan lopen. Ten derde kun je op een andere intensiteit trainen. Je run is dan misschien iets anders, maar je loopt alsnog."
Smoes #5: "Ik heb geen hardlooplichaam." Oplossing: stel je niet zo aan.
"Vertel me maar wat het perfecte hardlooplichaam is", zegt Bennett. "Hebben zulke hardlopers ook een bepaald accent? Of het perfecte kapsel? Zelfs aan de start van een marathon zie je verschillende mensen. Met deze smoes zeg je eigenlijk 'Ik heb al besloten dat ik het niet kan'. Of misschien heeft iemand anders dat ooit tegen je gezegd. Hoe je van die overtuiging af kunt komen? Bepaal zelf wat hardlopen is. Lukt een 5K niet? Voor wie zou je die moeten doen? Loop desnoods vanaf hier naar het eind van de straat. Hardlopen is gewoon hard lopen. Doe je dat? Dan ben je een hardloper."
Smoes #6: "Hardlopen is te zwaar voor mijn [vul in wat pijn doet]." Oplossing: train je spieren.
"Heb je het over pijn, dan heb je mogelijk te maken met een blessure", zegt Bennett. "Dus ja, misschien moet je dan even niet hardlopen. Maar geen nood: je bent zo'n goede hardloper dat je aan meer kunt werken om in vorm te komen. Gefeliciteerd! Kijk daarom eerst naar hoe je geblesseerd bent geraakt. Zijn je heupspieren wel sterk genoeg? Doe je krachttraining voor je core, en de spieren die je knieën stabiel houden, zoals je dijspieren? Het hoeft niet veel moeite te kosten — even planken, achterwaartse lunges doen — maar hieraan werken kan bijdragen aan je gezondheid."
Door dergelijke obstakels te overwinnen kom je er misschien achter dat doorzetten als je niet verder kunt toch het mooie is van hardlopen.
"Soms gaat je run voor geen meter", zegt Bennett. "Misschien heb je net ruzie gehad met je moeder. Misschien heb je slecht geslapen. Maar als je je run afmaakt, al is het maar tot het eind van de straat, dan kun je toch zeggen: 'Ik heb het gedaan. Ik heb doorgezet. Ik heb iets over mezelf geleerd.' En dat gevoel maakt dat je het nog een keer probeert. Je hebt dat nodig om, als je 's avonds naar bed gaat, toch hoop te houden op een nieuwe overwinning. Met een run kan dat."
Ga je dus de volgende keer hardlopen, visualiseer dan coach Bennett op je schouder(s) en laat die smoezen lekker voor wat ze zijn.