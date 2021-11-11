Hardloopoutfits voor dames voor alle weersomstandigheden

Hardloopoutfits voor vrouwen, door weer en wind
Stijltips
Weet je niet wat je tijdens je volgende run wilt dragen? Overweeg deze ideeën voor hardloopoutfits voor dames op basis van het soort weer waarin je gaat lopen.
Of je nu een beginnend hardloper bent die wel wat hulp kan gebruiken of een fanatieke loper op zoek naar inspiratie, de outfit telt. Je wilt je comfortabel én stijlvol voelen en dat kan allebei met deze tips. Hier zijn enkele van onze favoriete Nike hardloopoutfits voor dames, geschikt voor alle weersomstandigheden waarmee je geconfronteerd kunt worden.
Wat te dragen tijdens het hardlopen in de kou
Hardlopen in de kou kan onaangenaam zijn. Maar zolang je goed voorbereid bent, kun je kilometers vreten. Het weer hoeft je niet tegen te houden. Dit is een voorbeeld van een hardloopoutfit voor koud weer.
- Basislaag met lange mouwen: een basislaag is ontworpen om als een tweede huid te dienen en om je lichaam warm te houden.
- Shirt of tanktop: houd jezelf extra warm met een basislaag met lange mouwen en daaroverheen een shirt of tanktop. De isolatie hiervan zorgt ervoor dat je huid kan ademen.
- Tights of leggings: het dragen van nauwsluitende trainingstights of -leggings zorgen ervoor dat je benen warm blijven.
- Broeken of shorts: afhankelijk van hoe koud het is, moet je vanonder misschien een extra laag dragen. Draag een losse broek of korte broek over tights voor een extra laag warmte.
- Hoodie of jack: het dragen van een middelzware trui of hoodie met rits werkt als tussenlaag om lichaamswarmte vast te houden. Je kunt ook een jas aantrekken als buitenlaag wanneer het nodig is.
Wat te dragen tijdens het hardlopen op een warme dag
Als het warm is, heb je een hardloopoutfit nodig om je koel te houden. Geen laagjes meer, je huid moet ademen!
- Shorts of leggings: draag shorts of leggings, afhankelijk van je voorkeur. Als je voor leggings kiest, kies dan voor een vochtafvoerend materiaal als Nike Dri-FIT. Dit materiaal is gemaakt van polyester en voert het zweet af, zodat het kan verdampen en jou koel houdt.
- Sport-bh: een sport-bh is soms meer dan genoeg op hele warme dagen of tijdens lange runs. Nike Dri-FIT Swoosh sport-bh's zijn gemaakt van zweetafvoerende en sneldrogende vezels om je koel en comfortabel te houden. De bh heeft ook een zak met bovenklep om je essentials als sleutels of je telefoon in op te bergen.
- Tanktop: laat je armen ademen met een mouwloze Nike tanktop. Je kunt kiezen voor een kort of lang model, maar beide kun je gemakkelijk over je sport-bh aantrekken voor extra bedekking.
Wat te dragen tijdens het hardlopen in de regen
Als je gaat hardlopen in de regen, is het een vereiste dat kleding je droog houdt en schoenen grip bieden.
- Waterdicht jack: het meest belangrijke is een waterdicht jack. Veel Nike hardloopjacks zijn gemaakt van een waterafstotend geweven materiaal en een capuchon om je gedurende je run droog te houden.
- Hardloopschoenen: afhankelijk van de ondergrond, heb je hardloopschoenen nodig die voldoende grip geven om uitglijden te voorkomen als het nat is.
- Hardloopschoenen (straat): zoek naar schoenen met Nike React Foam en Zoom Air technologie. Hierdoor blijf je maar gaan. Zoek ook naar een schoen met een Storm-Tread buitenzool. Deze is voorzien van gripsegmenten en een groef die water wegsluist, voor meer grip.
- Trailrunning: zoek naar schoenen met GORE-TEX technologie — op motoren geïnspireerde rubberen segmenten bieden grip op lastig terrein. En het GORE-TEX bovenwerk biedt bescherming tegen regen en wind.
- Laagjessysteem: het dragen van meerdere, dunne lagen is waarschijnlijk voldoende om je tegen het weer te beschermen zonder je benauwd en bezweet te laten voelen. Denk aan een sport-bh, T-shirt of regenjack. Daarnaast kun je altijd nog een laagje uittrekken.
Wat te dragen tijdens runs met hoge intensiteit
Hou je niet van duurlopen? Intensieve intervaltrainingen of sprintoefeningen passen misschien beter bij je. Maar dat vereist een specifiek type work-outgear.
- High-Impact sport-bh: Nike High-Impact sport-bh's bieden het hoogste niveau van ondersteuning met een compressiepasvorm, waardoor beweging minimaal is. De voorgevormde cups zorgen voor een mooi contour. Je kunt de bh aan de achterkant verstellen voor stevigheid en bewegingsvrijheid.
- Tights: met het uitgebreide assortiment aan Nike trainingstights voor dames vind je altijd een paar dat bij jouw stijl past. Deze tights zijn ideaal voor intensieve oefeningen, omdat ze als een tweede huid voelen. Ze bewegen met je lichaam mee en blijven stevig op hun plek.
- Hardloopschoenen: je hebt hardloopschoenen nodig die schokken dempen tijdens je intensieve run. Zoek naar Nike React of Flyknit hardloopschoenen. Ze zijn licht en stevig foam zorgt voor een soepele loopervaring. Minder materiaal tussen de inlegzool en middenzool zorgt ervoor dat je dichter bij het foam zit voor een meer responsieve ervaring. Bovendien is het foam dik genoeg om je een zacht gevoel te geven tijdens zowel runs met hoge intensiteit als duurlopen.