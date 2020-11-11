Handleiding voor beginners voor yoga-inversies

Terwijl de letterlijke definitie — elke yogahouding waarbij je hoofd onder je hart zit — misschien was waar je naar op zoek was, biedt Brandens perspectief iets wat wellicht belangrijker is: een 'waarom' voor het integreren van inversies in je training.



Naast de positieve punten die Collinsworth noemt, bieden inversies ook krachtige fysieke en fysiologische voordelen. Uit een onderzoeksstudie van BMC Research Notes bleek dat na een yogaprogramma van acht weken, waarbij de deelnemers geleidelijk aan meer tijd op de kop doorbrachten, van zeven minuten naar twintig, de hartslagvariabiliteit van de meeste deelnemers 's avonds aanzienlijk hoger was. Dit betekent dat ze meer tijd doorbrachten in een parasympatische rusttoestand van het lichaam, waarbij je hartslag, bloeddruk en stress verminderen, je spieren ontspannen en je energievoorraden toenemen. Wat betekent dit? Inversies kunnen een herstellend effect hebben op het automatische zenuwstelsel.