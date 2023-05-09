Greater Goods: de Nike Re-Creation collectie. Nike GB

Re-Creation in Londen met Greater Goods
Nike Re-Creation
Re-Creation in Londen met Greater Goods
Nike Re-Creation komt naar Londen met een collectie van limited-edition items die door Greater Goods zijn geüpcycled. Ontdek meer over de collectie via iemand die er alles van af weet: hoofddesigner Jaimus.
Maak kennis met de hoofddesigner
De in Londen geboren en getogen Jaimus is altijd al nieuwsgierig geweest naar hoe dingen werken en wil dingen ook graag zelf maken. Zijn studie Graphic Design and Media heeft deze vindingrijkheid alleen maar versterkt. Upcycling kwam ook als vanzelf op zijn pad: terwijl hij zichzelf leerde naaien, begon Jaimus stof van al bestaande producten te hergebruiken. Dit wakkerde zijn liefde voor upcycling aan en vormde de inspiratie voor zijn eerste product: een jas die hij in een tas veranderde. Nu, jaren later, is hij de oprichter van Greater Goods, een designproject in Londen dat is gericht op het maken van doordachte producten. Ze proberen delen van het materiaal te redden die nog bruikbaar zijn in plaats van beschadigde kleding weg te gooien, waardoor er een uniek item ontstaat.
Oude producten nieuw leven inblazen
"Ons creatieve proces is nogal uitgebreid, maar we nemen elk kledingstuk zoals het komt", zegt Jaimus terwijl we gaan zitten en praten over de nieuwste Nike Re-Creation collectie van Greater Goods geïnspireerd op zijn geboortestad. "De collectie die we in de studio maken, bestaat uit meer dan 20 items en elk daarvan is uniek, maar we hebben ook een fabriekscollectie die we van tevoren hebben ontworpen en vervolgens hebben laten produceren." Deze bestaat uit twee delen en is een mix van lifestyle- en sportkleding. De lifestylecollectie wordt door Jaimus en zijn team persoonlijk geüpcycled, de sportcollectie heeft daarentegen complexere materialen die een nauwere samenwerking met Nike vergden. "Creëren op grotere schaal is compleet nieuw voor ons, dus we hebben op een totaal andere manier moeten ontwerpen. Maar met de steun van Nike is alles soepel verlopen", voegt hij eraan toe.
Ook de stad Londen speelt een belangrijke rol als het gaat om inspiratie. "De Londense stijl is heel divers en alles kan", vertelt hij. "Waar je ook van houdt, Londen biedt je de ruimte daarvoor." Deze gedachte is terug te zien in hun Re-Creation collectie en de unieke items waarin verschillende stijlen zijn verwerkt. Sommige van Jaimus' grootste inspiratiebronnen zijn te vinden in de lokale creatieve community. "Die is altijd in ontwikkeling, altijd nieuwe dingen aan het creëren. Ik heb er veel aan gehad door daarbij betrokken te zijn en inspiratie op te doen via collega's en kennissen."
Bekijk de nieuwste artikelen
Nike Re-Creation maakt deel uit van Move To Zero, ons streven naar een CO2-neutrale en afvalvrije toekomst. Benieuwd naar de nieuwste Re-Creation collectie van Jaimus en Greater Goods? Deze kun je exclusief vinden bij NikeTown London. Bezoek de onderstaande store en ga naar nike.com/duurzaamheid om meer te ontdekken over onze nieuwste innovaties.
Nike Re-Creation
Re-Creation in Londen met Greater Goods
Nike Re-Creation komt naar Londen met een collectie van limited-edition items die door Greater Goods zijn geüpcycled. Ontdek meer over de collectie via iemand die er alles van af weet: hoofddesigner Jaimus.
Maak kennis met de hoofddesigner
De in Londen geboren en getogen Jaimus is altijd al nieuwsgierig geweest naar hoe dingen werken en wil dingen ook graag zelf maken. Zijn studie Graphic Design and Media heeft deze vindingrijkheid alleen maar versterkt. Upcycling kwam ook als vanzelf op zijn pad: terwijl hij zichzelf leerde naaien, begon Jaimus stof van al bestaande producten te hergebruiken. Dit wakkerde zijn liefde voor upcycling aan en vormde de inspiratie voor zijn eerste product: een jas die hij in een tas veranderde. Nu, jaren later, is hij de oprichter van Greater Goods, een designproject in Londen dat is gericht op het maken van doordachte producten. Ze proberen delen van het materiaal te redden die nog bruikbaar zijn in plaats van beschadigde kleding weg te gooien, waardoor er een uniek item ontstaat.
Oude producten nieuw leven inblazen
"Ons creatieve proces is nogal uitgebreid, maar we nemen elk kledingstuk zoals het komt", zegt Jaimus terwijl we gaan zitten en praten over de nieuwste Nike Re-Creation collectie van Greater Goods geïnspireerd op zijn geboortestad. "De collectie die we in de studio maken, bestaat uit meer dan 20 items en elk daarvan is uniek, maar we hebben ook een fabriekscollectie die we van tevoren hebben ontworpen en vervolgens hebben laten produceren." Deze bestaat uit twee delen en is een mix van lifestyle- en sportkleding. De lifestylecollectie wordt door Jaimus en zijn team persoonlijk geüpcycled, de sportcollectie heeft daarentegen complexere materialen die een nauwere samenwerking met Nike vergden. "Creëren op grotere schaal is compleet nieuw voor ons, dus we hebben op een totaal andere manier moeten ontwerpen. Maar met de steun van Nike is alles soepel verlopen", voegt hij eraan toe.
Ook de stad Londen speelt een belangrijke rol als het gaat om inspiratie. "De Londense stijl is heel divers en alles kan", vertelt hij. "Waar je ook van houdt, Londen biedt je de ruimte daarvoor." Deze gedachte is terug te zien in hun Re-Creation collectie en de unieke items waarin verschillende stijlen zijn verwerkt. Sommige van Jaimus' grootste inspiratiebronnen zijn te vinden in de lokale creatieve community. "Die is altijd in ontwikkeling, altijd nieuwe dingen aan het creëren. Ik heb er veel aan gehad door daarbij betrokken te zijn en inspiratie op te doen via collega's en kennissen."
Bekijk de nieuwste artikelen
Nike Re-Creation maakt deel uit van Move To Zero, ons streven naar een CO2-neutrale en afvalvrije toekomst. Benieuwd naar de nieuwste Re-Creation collectie van Jaimus en Greater Goods? Deze kun je exclusief vinden bij NikeTown London. Bezoek de onderstaande store en ga naar nike.com/duurzaamheid om meer te ontdekken over onze nieuwste innovaties.