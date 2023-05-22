Air Jordan collectie
Air Jordan 16
Oorspronkelijke releasedatum
(2001)
Designer
(WILSON SMITH III)
Herkomst
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleur
(ZWART/VARSITY RED)
Oorspronkelijke prijs
($ 160)
Stijlcode
(136059-061)
Air Jordan 16
Oorspronkelijke releasedatum (2001)
Designer (WILSON SMITH III)
Herkomst (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kleur (ZWART/VARSITY RED)
Oorspronkelijke prijs ($ 160)
Stijlcode (136059-061)
Jordan ontsluierd
Aan het begin van het seizoen 2001-2002 moest Michael Jordan nog steeds wennen aan zijn rol als voorzitter van de Washington Wizards. De Air Jordan had voor het eerst in meer dan een decennium een nieuwe designer, wat je zag aan de afneembare magnetische veterafdekking op de Air Jordan 16. De afdekking, die zorgde dat de schoen de transitie van prestaties op het veld naar een modefavoriet soepeltjes maakte, kreeg extra kracht toen Jordan de wereld verraste en tijdens het voorseizoen van 2001 met de Wizards meespeelde.
Een stukje geschiedenis
Onmiskenbaar His Airness
De opvallende veterafdekking was dan wel de smaakmaker van de AJ16, maar de sneaker vernieuwde ook enkele van de meest onderscheidende elementen uit de Jordan catalogus. Lakleren elementen en een doorzichtige zool gaven de schoen een eigen plek in de iconische geschiedenis, en de mix van nieuwe elementen paste uitstekend bij Jordans verrassende terugkeer in de sport.