"De beste metafoor hiervoor is dat je bij een noodgeval in een vliegtuig eerst je eigen zuurstofmasker moet opzetten voordat je anderen helpt," aldus Angela Duckworth, professor aan de Universiteit van Pennsylvania en auteur van De Grit-factor - De kracht van passie en doorzettingsvermogen (Grit: The Power of Passion and Perseverance). "Je kunt er pas voor een ander zijn, als je eerst voor jezelf hebt gezorgd door lichaamsbeweging, slaap, yoga, wat dan ook, als het je maar nieuwe energie geeft." Het lijkt misschien een open deur, maar om je grit op te bouwen — het uithoudingsvermogen waarmee je obstakels kunt overwinnen, in work-outs en in het leven — is het belangrijk dat je de uitdaging volledig uitgerust aangaat.



Het meest gehoorde smoesje waarom mensen niet genoeg aan self-care doen? "Ik heb het te druk." Maar zeg dat maar eens tegen voetbalster Julie Ertz, een Olympische atlete in het Amerikaanse wereldbekerteam. Ze staat elke ochtend extra vroeg op om tijd te maken voor self-care en begint daarna pas aan haar slopende trainingen. "Ik ben van nature een vroege vogel en dat vind ik eigenlijk wel prettig. Ik drink m'n kopje koffie, ga een stuk hardlopen en lees daarna wat. 's Ochtends neem ik echt wat tijd voor mezelf", zegt ze. "Ik vind het fijn om op mijn eigen plekje in de goede mindset te komen. Door even allen te zijn, krijg ik een positieve instelling en kan overzien waar ik sta en waar ik naartoe moet."



Als je dacht dat het rooster van een profvoetballer nog niet druk genoeg was, maakt Ertz naast haar rustige ochtenden ook andere momenten vrij voor extra self-care, bijvoorbeeld met zwemmen, gentle yoga, vroeg naar bed gaan zodat ze negen uur slaap krijgt, meditatie en regelmatig een massage. "Massages zijn erg ontspannend, niet alleen voor mijn spieren, maar ze helpen me ook mentaal", aldus Ertz. De tijd die ze aan self-care besteedt, is net zo waardevol als de tijd op de training: het helpt haar om haar beste prestaties neer te zetten.



Als er één ding is dat we van Ertz' routine buiten het voetbalveld kunnen leren, dan is het wel dat self-care allesbehalve egoïstisch is. Onze uitdaging voor jou: bouw meer tijd in om jezelf opnieuw op te laden. Je zult merken dat je work-outs, je werk en je relaties gemakkelijker worden als je tijd voor jezelf maakt. Denk ook eens aan deze miniverandering, die je helpt om meer self-care in te bouwen in je drukke dag.



Maak er een gewoonte van: Probeer een self-care-momentje te koppelen aan iets wat je elke dag doet. Bijvoorbeeld een paar keer diep ademhalen als je voor het stoplicht staat, of je bij het ontbijt focussen op je doelen voor die dag, in plaats van door je social media te scrollen. Vergeet niet om elke keer dat je een moment voor jezelf neemt, jezelf een schouderklopje te geven: je doet namelijk het beste voor iedereen in je leven.