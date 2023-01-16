Laatste update: 16 januari 2023
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Nike FC
FM Broadcast: Hoe voetbal de zwarte diaspora verbindt
Tijdens het grootste voetbaltoernooi ter wereld gaan FM Broadcast en Nike FC met Versus-schrijver Mayowa Quadri, de Duitse alumni John Adekunle van Darwin FC, de Franse mede-oprichter van Les Hijabeuses, Founé Diawara, en de Nigeriaanse Premier League-spits Taiwo Awoniyi dieper in op hun ervaringen in de sport en hun leven. Het doel? Een diverse kijk op voetbal geven om een betere toekomst te creëren voor iedereen.
De toekomst van inclusieve sport en cultuur
FM Broadcast is een reeks waarin we interessante gesprekken voeren met atleten, mensen die zich voor de community inzetten en makers die ons inspireren om te kijken naar de toekomst.