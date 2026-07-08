Met de Nike Football x LEGO® collectie voor kids wordt voetbal nog leuker
Productnieuws
Nike Football en The LEGO Group hebben hun krachten gebundeld voor een spannende collectie voor kids, als ode aan de voetbalcultuur. De collectie geeft een echte LEGO®-twist aan populaire Nike voetbalschoenen, de iconische Air Max 95 en matchende voetbaltenues en sportswear.
- De Nike Football x LEGO® collectie bevat speelse voetbalschoenen en op voetbal geïnspireerde schoenen en kleding voor kinderen met opvallende kleuren, leuke graphics en in het oog springende dierenprints en patronen die zijn geïnspireerd op LEGO-creaties.
- De collectie omvat de voetbalschoenen Jr. Mercurial en Jr. Tiempo Streetgato, twee nieuwe kindvriendelijke versies van de Air Max 95, voetbaltenues en op voetbal geïnspireerde sportkleding.
- De shirts en shorts zijn voorzien van de krachtige Aero-FIT koeltechnologie van Nike om kids koel en droog te houden. De nieuwe Mercurial-voetbalschoen is uitgerust met prestatietechnologie voor snelheid.
- De collectie is uitgebracht op 4 juni 2026 en is nu wereldwijd verkrijgbaar op nike.com, LEGO.com en bij geselecteerde retailers.
Met de opwinding rond voetbal in de zomer van 2026 kunnen kinderen nu meedoen met de Nike x LEGO® Football Collection, die nu over de hele wereld verkrijgbaar is. Deze nieuwste samenwerking tussen Nike en de LEGO Group geeft een creatieve, speelse en energieke draai aan Nike Football gear en moedigt kinderen aan om hun unieke persoonlijkheid te uiten door middel van felle kleuren en een opvallend design. De collectie combineert LEGO-designinnovaties met de performancetechnologie van Nike in de vorm van schoenen en sportswear en biedt voor elke jonge voetbal- en/of LEGO-fan iets.
Als onderdeel van de merkcampagne zijn de iconische minifiguren de sterren van de show, uitgerust in Nike voetbalgear uit de nieuwe collectie.
“Nike heeft altijd gestaan voor creatief, instinctief voetbal,” zegt Andre Simmons, Creative Director of Brand Initiatives bij Nike. “We willen dat kinderen eraan herinnerd worden dat voetbal leuk is. Voor oude fans is het een herinnering aan het plezier dat ze voelden toen ze hun favoriete spelers deze onvoorstelbare dingen zagen doen. Er is voor iedereen wel iets te vinden.”
Wat zit er in de Nike Football x LEGO® Collection?
De collectie voor kinderen omvat twee verschillende soorten voetbalschoenen, twee nieuwe versies van de geliefde lifestyle-sneaker Air Max 95, voetbaltenues, shirts, shorts, sportkleding en accessoires.
Voetbalschoenen
Deze twee designs van voetbalschoenen vormen het middelpunt van de collectie en zijn een kindvriendelijke transformatie van twee iconische modellen van Nike voetbalschoenen. Ze helpen een nieuwe generatie fans om zich met de sport te verbinden en voetbal hun eigen ding te maken, terwijl ze hun speelse energie en creativiteit uiten.
Jr. Mercurial Vapor Pro en Academy: de Jr. Mercurial Vapor Pro en Academy schoenen zijn gemaakt voor snelheid en om op te vallen. Ze zijn bedoeld om op een harde ondergrond en verschillende buitenoppervlakken te spelen. De schoenen hebben een LEGO®-panterprint en zijn verkrijgbaar in Hot Pink met een oranje Swoosh en Purple met een neongroene Swoosh.
Jr. Tiempo Streetgato: De Jr. Tiempo Streetgato maakt ook een opvallend statement in oranje, zwart en wit, met zijn streetstyle-vibe, opvallende LEGO-steentjesprints en metallic details. In tegenstelling tot de Jr. Mercurial Vapor Pro en Academy is de Jr. Tiempo Streetgato echter bedoeld voor spel met anderen en binnenshuis.
Lifestyle schoenen
Twee nieuwe kindvriendelijke versies van de iconische Air Max 95 vangen de voetbalcultuur.
Kleding
Met bijpassende voetbaltenues en sportkleding zien kinderen er goed uit en voelen ze zich koel, comfortabel en zelfverzekerd op het veld.
Aero-FIT Match kits: Deze kits zijn voorzien van Nike Aero-FIT, de innovatieve koeltechnologie van het merk, en houden kids de hele dag fris en droog tijdens het spelen. De bijpassende shirts en shorts hebben designonderdelen zoals afbeeldingen van een jaguar en een pijlgifkikker, LEGO-steenpatronen en regenboogkleurige badgedetails. De LEGO-invloed is verder te zien aan de op LEGO-minifiguren geïnspireerde elementen en levensechte LEGO-stenenpatronen die op foto's lijken.
Hollywood Keepers-jersey: met zijn op LEGO-steentjes geïnspireerde patroon is deze exclusieve jersey het hoogtepunt van de kledingcollectie.
Sportkledingdesigns en -accessoires: extra sportkleding, met meer details die de komende weken volgen, maken de collectie compleet.
Waar te koop
De Nike Football x LEGO®-collectie is nu verkrijgbaar op nike.com, LEGO.com en bij geselecteerde retailers na de wereldwijde uitgave op 4 juni 2026.
VEELGESTELDE VRAGEN
Welke schoenen zitten er in de Nike x LEGO® collectie?
De Nike Football x LEGO® collectie omvat twee nieuwe Nike-voetbalschoenen voor kinderen: de Jr. Mercurial en de Jr. Tiempo Streetgato. Daarnaast bevat de collectie twee nieuwe versies van de Nike Air Max 95 in kindermaten.
Wat is Aero-FIT technologie?
Aero-FIT, wat gebruikt is voor de shirts en shorts van Nike x LEGO, is de innovatieve koeltechnologie van Nike, ontworpen om je fris en droog te houden als je zweet. Het premium performancemateriaal is volledig gemaakt van textielafval en is ook milieuvriendelijk.
Waar kan ik de Nike x LEGO® voetbalcollectie kopen?
De Nike x LEGO voetbalcollectie is verkrijgbaar op nike.com, LEGO.com en bij geselecteerde retailers.
Is de Nike x LEGO® voetbalcollectie ook buiten de VS verkrijgbaar?
Ja, deze samenwerking tussen Nike en Lego is wereldwijd beschikbaar.