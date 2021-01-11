Fitzroy Lions SC

Fitzroy Lions: samen sterk
Community
Op zijn 17e wilde Abdulmalik Abdurahman een community starten voor kids van alle afkomsten — en zo ontstond de Fitzroy Lions Club.
In onze reeks "From the Grounds Up" belichten we mensen van over de hele wereld die hun gemeenschap en de rest van de wereld veranderen door voetbal en sport.
Voor Abdulmalik Abdurahman betekent 'verandering' betaalbare kansen creëren voor jonge mensen in de binnenstad van Melbourne (Australië). Om die reden richtte hij de Fitzroy Lions Soccer Club op, een voetbalclub waar kids gratis kunnen voetballen. Nike deelt zijn doel om meisjes en jongens bij sporten te betrekken, en steunt de Lions daarom sinds het seizoen van 2018 met sponsoring, training- en wedstrijdtenues en voetbalschoenen.
Op dit moment zien het spel en de wedstrijden er anders uit voor zowel de Fitzroy Lions als voor ons allemaal. Toch blijft sport een bron van inspiratie, en laten we met sport zien waar we toe in staat zijn als we samen sterk staan.
Bekijk hierboven de in december 2019 in Melbourne (Australië) opgenomen tweede aflevering van "From the Grounds Up", en lees hieronder meer over de mensen achter voetbalclub de Fitzroy Lions.
De "Fitzroy Lions Soccer Club" is een unieke voetbalclub in Australië", zegt oprichter Abdulmalik Abdurahman. "Zo moeten mensen deze club in hun hoofd houden: als unieke voetbalclub."
Zo denken mensen ook over Abdul zelf. De in Ethiopië geboren Abdul immigreerde als kind naar Melbourne in Australië. Voor hem was voetbal iets dat hem verbond met zijn thuiscultuur en daarnaast iets dat hielp om zich in Australië thuis te voelen. Een paar jaar later moest hij helaas stoppen met voetballen omdat de sport te duur werd.
"Ik kon de contributie niet betalen, dus vond ik dat ik daar iets aan moest doen", weet Abdul zich te herinneren.
En hij deed er iets aan. In 2013 richtte Abdul de Fitzroy Lions op.
"Ik vind dat voetbalIen gratis moet zijn, en bij de Fitzroy Lions zorgen we dat kids uit de buurt de kans krijgen om te sporten en plezier te hebben", zegt Abdul. "Zonder contributie. Je betaalt niets om te spelen."
Zeven jaar later doet de club meer dan kids de kans te geven om te voetballen: het verenigt mensen.
"Volgens mij brengt deze club echt mensen samen zodat ze van elkaar kunnen leren terwijl ze voetballen", zegt Abdul. "En ze voetballen niet alleen samen: ze proberen dichter tot elkaar te komen, te ontdekken wat ze met elkaar gemeen hebben."
"Bij een andere club waren mijn vriendin en ik de enige moslimmeisjes. En je zag de mensen kijken, snap je? Toen ik hier ging voetballen, voelde ik me elke dag steeds meer op m'n gemak omdat de mensen met wie ik voetbal een hijab dragen. Ik heb het gevoel dat we een stereotype aan het doorbreken zijn."
Hanan
Speelster
"Onze coach probeert ons veel oefeningen te laten doen, en moeilijke, want hij zegt altijd 'Het wordt nooit makkelijker. Het wordt alleen maar moeilijker en daar word je een betere speler van en een betere atleet.' En wanneer het moeilijk wordt en je op het punt staat om op te geven, steunen we elkaar. Ja. Ik ben blij met mijn teamgenoten."
Tuji
Speler
Dit verhaal werd vastgelegd in december 2019.