Nike yogaleraar Fabian Domenech over je ware zelf zijn

Trained Podcast: Vind authenticiteit met Fabian Domenech
Coaching
Nike yogaleraar Fabian Domenech heeft over de hele wereld lesgegeven. Luister naar wat hij ondertussen geleerd heeft over zichzelf en zijn werk.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
De populariteit van yoga is in de afgelopen tien jaar bijna verdrievoudigd in de Verenigde Staten. Dit komt niet als een verrassing voor Fabian Domenech, die met yoga kennismaakte toen hij een ambitieuze carrière in de mode, een fulltime baan in de dienstverlening en een CrossFit-coachingtraject met elkaar combineerde in het snelle Londen. Dankzij yoga, meditatie en zijn uitgebreide wereldreizen heeft hij sindsdien de kracht van zelfliefde en het belang van loslaten ontdekt. In deze aflevering praat de Nike yogaleraar en CrossFit-coach met Jaclyn Byrer over mentale gezondheid, het gevoel van community en erbij horen dat hij in sport vindt, en wat we kunnen verwachten van zijn lessen.
"Ik denk dat we yoga op de een of andere manier nodig hebben in ons leven, gewoon om in evenwicht te blijven en om een beter mens te worden. Want we zijn met ontzettend veel mensen, maar er zijn heel weinig menselijke mensen. Ik vind dat yoga je menselijker maakt."
Fabian Domenech
Nike yogaleraar en CrossFit-coach
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn via trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.