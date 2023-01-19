Nike yogaleraar Fabian Domenech over je ware zelf zijn

De populariteit van yoga is in de afgelopen tien jaar bijna verdrievoudigd in de Verenigde Staten. Dit komt niet als een verrassing voor Fabian Domenech, die met yoga kennismaakte toen hij een ambitieuze carrière in de mode, een fulltime baan in de dienstverlening en een CrossFit-coachingtraject met elkaar combineerde in het snelle Londen. Dankzij yoga, meditatie en zijn uitgebreide wereldreizen heeft hij sindsdien de kracht van zelfliefde en het belang van loslaten ontdekt. In deze aflevering praat de Nike yogaleraar en CrossFit-coach met Jaclyn Byrer over mentale gezondheid, het gevoel van community en erbij horen dat hij in sport vindt, en wat we kunnen verwachten van zijn lessen.