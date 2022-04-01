Sommige hardlopers met een visuele beperking krijgen hulp van pacers

Een hardloopverhaal dat begint met een touw
Atleten*
Dit hardloopverhaal gaat meer over handen dan voeten. Dezelfde sport, dezelfde drive. Het enige verschil is een extra stuk touw tussen de handen. Met elke stap vooruit worden verbondenheid, aanmoediging en passie van de ene naar de ander doorgegeven.
"Voor mij gaan de voordelen van hardlopen verder dan het fysieke stuk. Hardlopen helpt me de deur uit zodat ik binnen niet wegkwijn," vertelt Youyou. De visueel gehandicapte hardloper is lid van Lan Jingling (Blue Eye Spirit), een liefdadigheidsorganisatie die opkomt voor inclusief sporten. Lan Jingling bestaat nu vijf jaar en werd opgericht door een groep hardlopers.
Goed om te weten: elke visueel gehandicapte hardloper heeft de hulp van minstens één begeleider nodig om verschillende hardloopdoelen te bereiken. Voor visueel gehandicapte hardlopers als Youyou die zich voorbereiden op een marathon, zijn wel drie partners nodig: de pacer, de hoofdloper en de achterste loper. Met een duidelijke taakverdeling en stilzwijgende samenwerking zorgt de formatie voor een veilig en stabiel tempo voor visueel gehandicapte atleten.
Yachi loopt al enkele jaren voor Youyou. Ze botsten steeds tegen elkaar op toen ze voor het eerst probeerden te lopen met het 30 centimeter lange touw tussen hen in. Nu lopen ze perfect synchroon. Als ze zich voorbereiden op een wedstrijd, sluiten meer begeleiders zich bij hen aan en vormen ze een formatie. Het aantal ochtenden, schemeringen, strenge winters en bloedhete zomers dat de formatie samen heeft meegemaakt, is niet meer te tellen. Buiten de atletiekbaan is er geen touw en geen formatie, maar ook dan houdt hun onzichtbare band ze bij elkaar.
"Ik zie ze echt."
Als er een keer geen selfie online komt, is dat misschien omdat ik een slechte haardag heb, zegt Youyou.
Die uitspraak hoeft je niet te verbazen. Wat Youyou betreft ontbreekt er niets aan zijn leven, ook zijn zicht niet. Hij 'kijkt' gewoon op een andere manier.
De 21-jarige is een AI-data-annotator, een soort trainer die AI helpt om menselijke instructies beter te begrijpen.
Maar in de echte wereld is hij degene die leert, oprecht nieuwsgierig met de wil om alles te begrijpen en uit te proberen.
Hij maakt graag foto's van de bijzondere momenten in het leven. Met behulp van stembediening is hij een meester geworden in het fotograferen met zijn mobiele telefoon. Hij neemt selfies met vrienden, gekke reisfoto's, foto's van zijn vroege ochtendwandelingen, en winderige zeegezichten.
Youyou is supersociaal en organiseert vaak offline meet-ups voor hardlopers. Hij kan geen gezichten zien, maar weet al na een paar woorden met wie hij eerder online spraakberichten heeft uitgewisseld. "Ik zie ze echt," zegt hij.
Touw
Hardlopen is een van de ramen waardoor Youyou de wereld kan 'zien'.
Naast Yachi begeleiden ook Yao Ying en Xiao Yu'er Youyou binnen Lan Jingling. Naast de terugkerende hardloopevenementen zijn er ook vaak trainingen, zodat ze Youyou kunnen helpen zich langzaam maar zeker te verbeteren en zijn persoonlijke doelen te bereiken.
Tijdens de training loopt Yao Ying voorop, Yachi staat links van Youyou, en Xiao Yu'er loopt achteraan. Van achteren gezien lijkt het een onbreekbare formatie rond Youyou, maar het is vriendschap die hen als onbreekbare band allemaal bij elkaar houdt.
"De pacers moeten sneller zijn dan de visueel gehandicapte hardlopers om ervoor te zorgen dat die veilig kunnen lopen en vooruitgang kunnen boeken," zegt Yachi. Omdat hij het langst met Youyou heeft gelopen, legt hij uit dat ze naast fysieke training ook hard hebben gewerkt om een echte band te krijgen.
Tijdens elke run verbindt een 30 centimeter lang blauw touw Youyou's linkerpols met Yachi's rechterpols. Ze bewegen synchroon in spiegelbeeld, waarbij het touw hun communicatiekanaal vormt.
Als de paslengte en het tempo van Yachi en Youyou's overeenkomen, zal het touw zich op natuurlijke wijze ontspannen. Hierdoor weten ze dat ze perfect op elkaar zijn afgestemd. "Als twee mensen zo gelijk lopen, hoef je eigenlijk niet veel te praten over het hardlopen zelf," zegt Yachi.
De kracht van het touw zit in de verbinding.
Dankzij het touw is hardlopen geen eenzame bezigheid meer, legt Yachi uit. Om dit touw altijd slap te houden, moet hij in zijn eentje hard trainen om verschillende scenario's aan te kunnen. "Maar ik doe dit niet als liefdadigheid" zegt hij. "Dit zijn gezamenlijke prestaties. Ik help hem beter te worden, hij spoort mij aan om door te zetten en sterk te zijn."
Meer dan hardlopers
Terwijl Youyou vindt dat mensen tegenwoordig vaak 'leven' op hun mobiel, zijn zijn vrienden heel echt.
"Yachi, tante Yao en Xiao Yu'er zie ik als gidsen die me de wereld laten ontdekken," zegt hij. Omdat hij door het hardlopen het huis uit kan gaan, motiveert hem dat extra om met hen af te spreken.
Samen zingen ze karaoke, gaan ze naar nieuwe, hippe restaurants, en bezoeken ze de buitenwijken zodat Youyou 'het lawaai kan voelen' van buiten de stad. "Na al die tijd ben ik meer dan een hardloopmaatje, eerder een vriend, een familielid," zegt Youyou.
Hun hardlooprondje draait niet meer alleen om het trainen. Het geeft hen ook de kans om als vrienden met elkaar op te trekken.
Als ze uit eten gaan, zegt Youyou dat hij niet echt houdt van restaurants die overdreven veel aandacht aan hem besteden vanwege zijn slechtziendheid. Dat soort 'overdreven zorg' maakt hem ongemakkelijk.
Yachi, Yao Ying en Xiao Yu'er weten hoe graag Youyou nieuwe dingen meemaakt, en vaak denken ze hard na over hoe ze hem nog meer kunnen verrassen.
Soms nemen ze Youyou mee de dijk op en laten hem de zeewind trotseren. Ze doorbreken de veiligheidsbarrières zodat de adrenaline door zijn lichaam giert. En dan zetten ze nóg een stap en lopen nog verder.
In de natuurkunde is het zo dat wanneer geluidsgolven van dezelfde golflengte elkaar ontmoeten, ze met dezelfde frequentie resoneren en sterkere oscillaties veroorzaken. Bij Youyou, Yachi, Yao Ying, en Xiao Yu'er is deze resonantie opgetreden. Als ze zo samen blijven lopen, wat zullen ze dan nog meemaken? Het maakt niet uit hoeveel vooruitgang er geboekt wordt en welke spannende wedstrijden er te wachten staan — het hardlopen heeft hen onderling verbonden en ervoor gezorgd dat ze samen het onbekende tegemoet gaan, wat op zichzelf al een grote prestatie is.