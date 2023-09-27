5 leuke outfits met beanies van Nike
Stylingtips
Weet je niet zeker hoe je een beanie moet stylen met je outfit voor koudere dagen? Wij helpen je op weg.
Nu het koude weer zijn intrede doet, is het tijd om je herfst- en winterkleding uit de diepste krochten van je kast op te duiken. Misschien is het alweer even geleden dat je je op de kou moest kleden en ben je op zoek naar de finishing touch bij je jack en joggingbroek. Met knusse accessoires als sjaals, handschoenen en beanies zit je goed. Of je nu snel een koud hoofd of koude oren hebt of gewoon van de look van mutsen houdt, een beanie is zowel stijlvol als functioneel.
Het eerste wat je moet doen als je een leuke casual outfit met een beanie wilt samenstellen, is bedenken wat je met je kleding wilt uitstralen. Wil je dat de beanie het geheel samenbrengt of wil je er juist een statement mee maken (denk aan patronen en pompons)?
Lees verder om vijf Nike outfits met beanies te shoppen, van business-casualmutsen tot uitvoeringen waarop je kunt vertrouwen tijdens een stevige wandeling.
5 outfits met beanies van Nike
1. Smart casual is altijd goed
Je kunt beanies bij veel meer dan alleen streetwearoutfits dragen. Een beanie met omgeslagen rand is een goede toevoeging aan elke casual outfit, zeker op koude dagen. Overweeg er een aansluitende jurk bij te dragen, met daaroverheen een opengeritst jack en high tops aan je voeten. Het jack, de beanie en sneakers houden je warm, terwijl de midi-jurk met split bij de benen de nodige flair aan je look geeft. Til het geheel naar een hoger niveau met grote gouden oorringen of een fijne ketting.
2. Warm op de wedstrijddag
Als je naar een wedstrijd gaat, wil je er natuurlijk bij horen. Bij dit soort outfits draait het helemaal om comfort. Met een aangename knit beanie en een joggingbroek zonder poespas ben je al een heel eind. De broek houdt je benen heerlijk warm als je op een koude tribune moet zitten. Draag er bijvoorbeeld een jersey met knoopsluiting onder of een nauwsluitende tanktop of T-shirt met lange mouwen. Maak de look af met een zilveren ketting en chunky ringen.
3. Van een eenvoudige tie-dye wordt iedereen blij
De uitspraak 'less is more' gaat soms ook op bij winterkleding. Er zijn talloze manieren om een goede combinatie van basics net dat beetje extra te geven. Of je nu de hele dag binnen blijft of met vrienden koffie gaat drinken. Varieer eens met de combi van broek met grijs T-shirt door er een beanie bij te dragen die alle kleuren samenbrengt. De beanie, die voor 50% is gemaakt van gerecycled polyester, is het pronkstuk van deze casual look. Een paar stoere leren veterlaarzen is een ruige (maar praktische) finishing touch voor het geheel.
4. Een moeiteloos comfy look
De winter is de tijd van het jaar om truien te dragen, maar er is een ander item dat ook schittert in koud weer. Ga voor een beanie met afneembare pompon voor een afwisselende look. Begin een sport-bh met lang design, trek er een oversized trui met ronde hals overheen en draag er een ruimvallende joggingbroek onder. Hét recept om er knus bij te lopen, wat je ook van plan bent. Met een stijlvol paar boots waarin je de stad of het bos kunt trotseren is de outfit helemaal compleet. Optioneel: trek je favoriete wanten of handschoenen erbij aan voor extra warmte.
5. Loop er warmpjes bij op de trail
Als je een wandeling wilt gaan maken en de juiste kleding zoekt, kun je beginnen met een tie-dyebeanie en een praktische cargobroek die is gemaakt voor avonturen in de buitenlucht. Daarna kies je er een T-shirt met korte mouwen bij die is gemaakt van een premium, zwaar materiaal dat vocht kan afvoeren terwijl je onderweg bent. Draag er vervolgens een omgeslagen lichtgekleurde beanie bij om je avontuurlijke outfit een twist te geven. Maak de look af met een kleurrijke crossbodybag of een heuptas, zodat je zeker weet dat je genoeg opbergruimte hebt voor al je snacks, gear en telefoon.
Tekst: Gabrielle Kassel