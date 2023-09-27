5 leuke outfits met beanies van Nike

Nu het koude weer zijn intrede doet, is het tijd om je herfst- en winterkleding uit de diepste krochten van je kast op te duiken. Misschien is het alweer even geleden dat je je op de kou moest kleden en ben je op zoek naar de finishing touch bij je jack en joggingbroek. Met knusse accessoires als sjaals, handschoenen en beanies zit je goed. Of je nu snel een koud hoofd of koude oren hebt of gewoon van de look van mutsen houdt, een beanie is zowel stijlvol als functioneel.

Het eerste wat je moet doen als je een leuke casual outfit met een beanie wilt samenstellen, is bedenken wat je met je kleding wilt uitstralen. Wil je dat de beanie het geheel samenbrengt of wil je er juist een statement mee maken (denk aan patronen en pompons)?

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