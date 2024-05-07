Officiële maattips voor de Nike Dunk

Sneakertrends komen en gaan, en designs kunnen van de ene op de andere dag viral gaan, maar één ding verandert nooit binnen de sneakercultuur: de populariteit van de Nike Dunk. Dankzij zijn veelzijdigheid, klassieke design en rijke geschiedenis is deze schoen een favoriet onder sneakerheads en fashionliefhebbers. Van zijn oorsprong als basketbalschoen tot zijn introductie in de skateboardwereld, de Dunk is al tientallen jaren een streetwearicoon.

Dankzij het design en de uitgebalanceerde kleuren van de Dunk is hij nu tijdloos en onmisbaar in elke garderobe. Lees hieronder meer over de maataanbevelingen voordat je een nieuwe Dunk kleurencombinatie kiest.