De 5 beste ideeën voor dobbelcadeaus van Nike

Ontdek de leukste dobbelcadeaus van Nike
Koopgids
Een bidon, een beanie of een cadeaubon: in deze gids vind je zeker iets leuks, voor wie dan ook.
Als je een dobbelspel gaat doen om cadeaus uit te wisselen de komende feestdagen, kun je vast nog wel wat tips voor budgetvriendelijke cadeautjes gebruiken waar je je vrienden, familie of collega's blij mee maakt. Het leuke (en lastige) aan het kiezen van dobbelcadeaus is dat je niet altijd weet voor wie je iets koopt. Het is soms maar de vraag bij wie je cadeautje terechtkomt.
De beste dobbelcadeautjes zijn dan ook echte publiekslievelingen: items waar iedereen blij van wordt. Hoe beter het cadeau, hoe liever anderen het willen inpikken tijdens het dobbelspel. In deze koopgids voor dobbelcadeautjes ontdek je tips voor de leukste genderneutrale cadeaus die op iedereen indruk zullen maken tijdens de feestdagen.
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Tips voor de leukste dobbelcadeaus van Nike
1. Mini-rugzak of heuptas
Met een mini-rugzak of heuptas van Nike kan de ontvanger zijn of haar essentials in stijl ronddragen. Kies voor een mini-rugzak in een eenvoudig zwart-wit design dat bijna iedereen mooi vindt. Ga voor een klassiek Nike Swoosh logo of een verfijnde Nike Futura stijl waarmee je liefde voor het merk laat zien.
Is een heuptasje een meer gewilde accessoire binnen je groep? Nike heeft verschillende stijlen en maten om uit te kiezen. Sommige zijn gemaakt om mee te sporten (denk aan lange duurlopen of wandeltochten) en andere zijn meer geschikt om dagelijks te dragen of om een festivallook mee af te maken.
2. Herbruikbare bidon
Een herbruikbare bidon is een klein en eenvoudig cadeau dat veel gebruikt zal worden. Kies voor een stevig, roestvrijstalen exemplaar dat bestand is tegen dagelijks woon-werkverkeer en waarmee water de hele dag koud blijft.
Of kies een bidon met ingebouwd rietje en een schuifknop die je met één hand kunt openen, wat ideaal is voor work-outs op de loopband of indoor fietsen. Ga voor een BPA-vrije fles die vaatwasserbestendig en dus eenvoudig schoon te maken is.
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3. Accessoires voor koud weer
Als je cadeautjes uitwisselt in een koud klimaat, dan heeft Nike de fijnste cadeautips voor in de winter. Shop verschillende handschoenen (sommige met fleece voering, andere waarvan de vingertoppen geschikt zijn voor touchscreens), nekwarmers en sjaals met een Swoosh. Of kies voor een paar tie-dye sokken met demping, die zowel leuk als functioneel zijn. En als één paar niet genoeg is, kies dan voor een set van 3 of 6.
Het ultieme knusse cadeau: een fleece deken met imitatiebont die mensen zeker willen inpikken tijdens het dobbelspel.
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4. Nike beanie
Een beanie is nog zo'n dobbelcadeau dat bij veel mensen met verschillende stijlen in de smaak zal vallen. Nike beanies zijn er in verschillende kleuren die voor iedereen geschikt zijn, zoals zwart en wit, Heather Gray, Golden, Chocolate of Moss Green. Beanies zijn vooral ideaal voor dobbelspellen met een budgetlimiet.
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5. Nike cadeaubon
De ideale last-minute cadeautip waar je iemand altijd blij mee maakt: een Nike cadeaubon. Hoewel het niet het meest persoonlijke of unieke dobbelcadeau is om te geven, kunnen ontvangers met een cadeaubon wel iets uitzoeken waar ze écht blij van worden. Ze kunnen schoenen, kleding of trainingsaccessoires shoppen en altijd iets moois vinden. Hiermee zit je altijd goed voor een dobbelcadeautje, vooral omdat je je aan een bepaald bedrag kunt houden.
Tekst: Emilia Benton