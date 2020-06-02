De perfecte voorwaartse lunge: stap voor stap

Als je een beginner bent, richt je dan op de juiste houding (wederom, hierover zo meer). Begin met 2 à 3 sets van 8 tot 10 reps per been. Ga voor kwalitatieve reps — beweeg langzaam en hou de controle over je beweging — met enkel je lichaamsgewicht. Ben je een gevorderde, controleer dan alsnog even of je houding goed is voordat je er eventueel wat gewichten bij pakt, het aantal reps en sets opschroeft en meer variaties van de oefening doet voor een hogere intensiteit.



Welke work-out je ook op de planning hebt staan, als je een paar minuten van tevoren wat mobiliteitsoefeningen doet om je heupen los te maken en activatieoefeningen om je bilspieren te activeren, worden je spieren goed warm en kun je vrijer bewegen.