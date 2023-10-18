7 cadeautips van Nike voor je beste vrienden
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Of ze hun favoriete sportteam nu het liefst aanmoedigen vanaf de bank, of graag in onverwacht coole outfits de stad ingaan, hier vind je gegarandeerd een origineel cadeau voor je beste vrienden.
Heb je goede vrienden, op wie je altijd hebt kunnen bouwen? Dan wil je ze vast iets cadeau geven waarin al jouw waardering voor hen tot uiting komt. Of je nu iets wilt geven op een feestdag, een verjaardag, of zomaar een keer, een cadeau kiezen voor een goede vriend of vriendin voelt soms alsof er veel op het spel staat. Want je wilt goede vrienden iets origineels geven waar je ze ook een plezier mee doet.
Het goede nieuws? Nike heeft veel praktische cadeaus waar je jouw beste vrienden altijd een plezier mee doet, wát hun interesse of hobby ook is. Hier vind je zeven cadeautips voor vrienden, waarmee ze zeker blij zullen zijn: van een kleine accessoire voor work-outs tot een outfit die past bij de sieraden van je beste vriendin.
Voor de sneakerliefhebber
Als je beste vrienden van sneakers houden, dan kan je de plank nooit misslaan met een iconische schoen zoals de Nike Air Max. De schoen is ontworpen in de late jaren 80 en is ook nu nog mateloos populair. Een paar van deze schoenen is een ideale aanvulling voor de verzameling van elke sneakerliefhebber.
De stijl van de Nike Air Max blijft zich ontwikkelen, maar één comfortabel aspect is altijd gebleven: het kenmerkende, met lucht gevulde 'venster' in de middenzool, dat bij elke stap zorgt voor comfort en demping. Kies een paar schoenen in de favoriete kleur van jouw bff, met een reinigingsset erbij om vlekjes weg te werken.
Voor de outdoorliefhebber
Als je een bescheiden cadeautje zoekt, dat ook nog eens dagelijks gebruikt kan worden, ga dan voor headgear. Dat valt altijd goed, zeker bij vrienden die graag buiten sporten. Skiërs en snowboarders zijn altijd blij met een nieuwe beanie. En wandelaars, hardlopers en golfers kun je vast een plezier doen met een mooie nieuwe klep of honkbalpet.
Of kies voor een vissershoedje, altijd een goed idee om cadeau te doen aan vrienden die graag op het strand zijn. Een goedgekozen pet kun je ook perfect combineren met zonnebrandcrème, zeker als je samen een zonnig avontuur tegemoet gaat.
Voor de leggingsliefhebber
Je kunt nooit genoeg leggings hebben, ook al heb je er een kast vol van. Maar geef niet zomaar een paar. Doe iets extra's en kies een van de nieuwste leggings van Nike.
Bijvoorbeeld de Nike Go leggings. Die zijn heerlijk soepel en zijn een perfect cadeau voor je bff die niet alleen graag gewichten heft, maar ook graag hardloopt of wandelt. De Nike Go leggings hebben meerdere zakken. Dus je hebt genoeg ruimte om je mobiele telefoon, sleutels en pasjes op te bergen, zodat je je handen vrij hebt tijdens je work-out.
Als jouw bestie fan is van yoga, kies dan voor Zenvy leggings. Het materiaal voelt zijdezacht aan. En wil je een heel genereus cadeau geven, combineer deze leggings dan met een herbruikbare waterfles of een sporttas.
Voor superactieve vrienden
Als je vrienden hebt die voortdurend van de ene naar de andere activiteit hoppen, dan is een Nike crossbodytas een superleuk idee, en ook nog superfunctioneel. Welke stijl je ook kiest, met deze tas ben je altijd handsfree, of je nu door de stad heen sjeest, de hond uitlaat of met de kids op stap bent.
De meeste crossbodytassen van Nike bieden nuttige extra's, zoals verstelbare draagbanden en vakken aan de binnenkant, waar je je portemonnee en telefoon in kwijt kunt. Heb je een hele gulle bui, vul zo'n tas dan met nuttige accessoires. Bijvoorbeeld een handzame telefoonoplader, een chique handgel, of lekker ruikende lippenbalsem.
Voor wie 's avonds graag gezellig thuisblijft
Soms kun je iemand het beste iets cadeau doen waarbij zelfzorg centraal staat. Als je vrienden hebt die soms het liefste thuisblijven, ga dan voor een cadeau dat de sfeer ademt van een knusse avond thuis. Iets van fleece is dan een goed idee. De Nike Sportswear collectie biedt volop keuze uit stijlvolle sweatshirts. Wil je flink uitpakken, maak dan een complete cadeauset door ook geurige kaarsen, lamswollen sloffen, of een leuk kaartspelletje toe te voegen.
Voor de sportliefhebber
Heb je vrienden die graag een sportwedstrijd op TV zien? Als je hun favoriete club kent, dan weet je wat hen echt raakt. Je kunt dan een shirt of ander aandenken van de club geven. Of zijn jouw vrienden fan van verschillende sporten? Ga dan bij Nike op zoek naar een bijpassend shirt. Nike heeft shirts voor fans van voetbal, American football en basketbal. En wil je het cadeau echt afmaken (en een verfijnde look geven), combineer dan met een armband of ketting met hun favoriete rugnummer.
Voor 'ik weet niet wat ik voor je kopen moet'-vrienden
Een cadeaubon mag dan niet het meest originele geschenk zijn, het is en blijft een goed idee als je iemand een klein cadeau wilt geven. En je kunt het best persoonlijker maken. Kies bijvoorbeeld een paar verschillende cadeaubonnen en stop er kaartjes bij waarin je aangeeft voor welke gelegenheid een bepaalde bon een goed idee zou zijn.
Voor een favoriete vriendin koop je bijvoorbeeld een cadeaubon van een lokale nagelsalon of goede kapper, waarbij je schrijft: 'Om jezelf een keer lekker te verwennen.' Of je geeft een cadeaubon van Nike en schrijft op de envelop: 'Openmaken als je ineens veel zin hebt om te shoppen.'
Tekst: Dana Leigh Smith