Broer en zus Joel en Georgia Palmer en hun creatieve queer-gemeenschap

Broer en zus maken zich sterk voor queers
Cultuur
Je kunt alleen contact maken met anderen als je echt jezelf bent, zeggen de in Londen gevestigde Georgia en Joel Palmer.
Doe het samen: we moeten afstand houden, maar kunnen alsnog verbonden blijven. Het team van Holiday 2020 LookBook vertelt wat verbondenheid nu voor hen betekent.
"Ik heb een gemengde etnische achtergrond en ben gay. Toen ik opgroeide, waren er niet veel voorbeelden in wie ik mezelf herkende", zegt de 28-jarige Joel. Hij werkt samen met zijn zusje Georgia (20) mee aan het opbouwen van een creatieve gemeenschap die ruimte en mogelijkheden biedt aan anderen. "We zien ons platform als een plek om mensen te inspireren. Binnen onze stijl en esthetiek zijn we continu bezig met het verleggen van grenzen op het gebied van nonconformiteit en gender."
Joel en Georgia groeiden op in Birmingham en verhuisden later naar Londen. Daar vonden ze een queer-gemeenschap waarbinnen ze werden aangemoedigd om echt zichzelf zijn. Georgia ging net als haar broer modellenwerk doen, en maakte daardoor ook kennis met acteren en muziek maken. Joel is ook creatief directeur en medeoprichter van het modeconsultancybedrijf Major Zcene.
Joel en Georgia brengen de quarantaineperiode door in een pakhuis samen met andere creatievelingen, met wie ze samen aan projecten werken. Zo zijn ze altijd omringd door een groep queers met alle huidskleuren, die elkaar motiveren en inspireren.
"We hebben een hechte groep mensen om ons heen die binnen de industrie als minderheden worden gezien, en we kunnen ze helpen zich verder te ontwikkelen", zegt Georgia. "Ik wil de stem van mensen laten horen."
"Samen staan we sterk, toch?" voegt Joel toe. "Samen vallen we meer op."
"Queer creatievelingen vormen een minderheid, dat brengt ons samen. Maar iedereen heeft zijn eigen individuele persoonlijkheid en dat maakt ons sterk."
Joel
Jullie hebben veel meer gemeen dan de meeste broers en zussen. Jullie doen samen modellenwerk en werken samen. Op welke manier vinden jullie de kracht om te blijven doen wat jullie doen?
Joel: Ik denk dat Georgia en ik samen onze talenten ontdekken en daarna brengen we die in de praktijk in ons werk. Georgia is zeker een van mijn inspiratiebronnen. En het geeft ons de ruimte om samen op zo veel verschillende manieren verder te komen en om elkaar te motiveren. Georgia is nu bijvoorbeeld aan het doorbreken als actrice.
Georgia: Ja, ik ben begonnen met acteren en ben net actief als dj.
Joel: Er komt binnenkort een te gekke korte film van haar uit. We hebben elkaar laten kennismaken met verschillende werelden. Onze gezamenlijke kracht is echt iets wat je zelf op de set moet ervaren. Georgia aan het werk zien als model is net alsof je naar kunst zit te kijken.
Georgia: Mijn manier van bewegen komt bij jou vandaan.
Het klinkt alsof dans, muziek en stijl zowel jullie werk als jullie persoonlijkheid en zelfexpressie hebben ontwikkeld. Kun je daar iets over vertellen?
Joel: We werken nauw en goed samen, omdat we deze specifieke stijl als familie hebben ontwikkeld. Ik danste veel toen ik jonger was, en als het op stijl aankomt ruilen we ook kleding. We hebben deze Black Panther-, punk-, afropunk-look. Het is een combinatie van veel verschillende dingen, vaak behoorlijk opvallend.
Georgia: Het hangt echt af van welke kant van jezelf je die dag wilt laten zien. Het nachtleven van Londen is waar we elkaar als community hebben gevonden: een verzameling artistieke, creatieve mensen met verschillende seksuele oriëntaties, geslachten, alles. [De club is] voor ons een veilige plaats om samen te komen. We delen onze liefde voor muziek, dans, beweging, mode en stijl.
Jullie identificeren je allebei als queer, wat een extra dimensie toevoegt aan jullie relatie en avontuur als creatievelingen met een donkere huidskleur. Wat betekent queer zijn voor jullie?
Georgia: Ik zie mezelf als queer omdat ik deel ben van de queer-community. Dat is alles wat ik ken. Mijn vrienden zijn queer, de taal die ik spreek is queer en de mensen voor wie ik opkom zijn queer.
Joel: Voor mij betekent queer zijn vrij kunnen denken. Queer zijn betekent niet per se dat je je aangetrokken voelt tot mensen van hetzelfde geslacht. Meer dan ooit leven we in een tijd waarin, mede dankzij sociale media, iedere artiest, ieder model en talent volledig zichzelf kan zijn. Op welke manier dan ook.
Georgia: Ja, ik voel me behoorlijk vertrouwd en in balans met mijn lichaam. Ik voel dat ik vrij kan bewegen, abstract kan zijn, verschillende personages mag spelen. Ik leer continu nieuwe dingen over mezelf.
Joel: We zijn geen doorsnee modellen. Ik ben openlijk queer en ik heb dat nooit willen verbergen. Voor niemand. We moesten elkaar steunen en voor ogen houden dat we dit doen om anderen te inspireren, mensen die jonger zijn dan wij. Als wij het kunnen, dan kun jij het ook. Dat motiveerde me ook om creatief directeur te worden in plaats van model. Ik kan nu echt een omgeving creëren waar mensen zich onderdeel voelen van het geheel en niet slechts een individu. En we kunnen meer bereiken dan dit. We kunnen echt kansen bieden.
"Georgia is zeker een van mijn inspiratiebronnen. Haar aan het werk zien als model is net alsof je naar kunst zit te kijken."
Joel
Jullie waren beiden aanwezig bij de Black Lives Matter-protesten in Londen. Wat hebben jullie daardoor over jezelf geleerd en hoe heeft het jullie persoonlijk en creatief beïnvloed?
Joel: Eén van de dingen die we ons tijdens de protesten realiseerden, is dat we een netwerk hebben waarmee we de wereld kunnen laten weten dat dit echt gebeurt. Op een veilige manier. Het was ook interessant om te zien dat een deel van onze familie ons er niet in steunde. Systematisch racisme bleek dus ook voor te komen binnen onze familie. Het was verdrietig om afstand van hen te nemen.
We wilden op een dieper niveau onderzoeken waar onze roots lagen. Ons hele leven is ons verteld dat we half Jamaicaans en half Engels waren, maar we ontdekten nog veel meer. We blijken ook [roots te hebben in] Zuid-Amerika, Azië, Congo en Benin.
Georgia: Maar de protesten hebben ons dichter bij elkaar gebracht. We hadden er eerder over moeten praten.
En wat betekent die gemeenschappelijke kracht voor jou, vooral omdat je een donkere huidskleur hebt en onderdeel bent van de queer-community?
Joel: Onze community bestaat uit gelijkgestemde vrije denkers. Queer creatievelingen zijn een minderheid, dat brengt ons samen. Maar iedereen heeft zijn eigen individuele persoonlijkheid en dat maakt ons sterk.
Onze echte inspiratiebron is de groep mensen om ons heen. We inspireren elkaar. En wanneer een ander zich bij de groep voegt, hebben we vaak zoiets van 'oh, jij bent ook echt heel uniek op je eigen manier'.
Hoe motiveren jullie elkaar in deze periode van reflectie, en op welke manier moest jullie creatieve proces aangepast worden?
Joel: We hebben wat geëxperimenteerd met digitale 3D-animatie, gewoon met de mensen in ons huis. We wonen in een pakhuis met heel veel ruimte — ontwerpers, fotografen en decorontwerpers. We misten de club zo erg dat we zelf dingen hebben gemaakt en onze buren hebben uitgenodigd.
Georgia: We hadden tijd om dieper in onszelf te duiken en om creatief te zijn. En we hadden ontzettend veel geluk dat we de ruimte hadden om dat te doen.
Joel: We zijn nu nog meer gemotiveerd om verder te gaan met ons werk en al onze andere activiteiten. Dat bracht ons samen in deze tijd.
Ten slotte, met welke andere onderwerpen zijn jullie actief en vol passie bezig?
Georgia: Het gaat allemaal over inclusiviteit, diversiteit en het versterken van minderheden. Ik heb veel transgender- en zwarte vrouwen om mij heen, en ik zie veel plus-size-modellen die niet gevraagd worden voor fotoshoots. Ik wil een creatieve ruimte mogelijk maken waar we kunnen praten over de diepte- en hoogtepunten in onze carrières en meer bewustzijn kunnen creëren.
Joel: Absoluut rechten voor transgenders. We moeten de transgendercommunity echt dankbaar zijn. Zonder hen had onze queer- en homo-community nooit bestaan. Onze persoonlijke reis, waar we het al over hadden toen we heel jong waren, ging voor mij ook over zorgen voor genoeg ervaring, geld en vrijheid om ons in te kunnen zetten voor alles waar we voor staan.
"We moeten onze transgendercommunity echt dankbaar zijn. Zonder hen zou onze queer- en homocommunity nooit bestaan."
Joel
Gerapporteerd: juli 2020