Broer en zus Joel en Georgia Palmer en hun creatieve queer-gemeenschap

Jullie hebben veel meer gemeen dan de meeste broers en zussen. Jullie doen samen modellenwerk en werken samen. Op welke manier vinden jullie de kracht om te blijven doen wat jullie doen?



Joel: Ik denk dat Georgia en ik samen onze talenten ontdekken en daarna brengen we die in de praktijk in ons werk. Georgia is zeker een van mijn inspiratiebronnen. En het geeft ons de ruimte om samen op zo veel verschillende manieren verder te komen en om elkaar te motiveren. Georgia is nu bijvoorbeeld aan het doorbreken als actrice.



Georgia: Ja, ik ben begonnen met acteren en ben net actief als dj.



Joel: Er komt binnenkort een te gekke korte film van haar uit. We hebben elkaar laten kennismaken met verschillende werelden. Onze gezamenlijke kracht is echt iets wat je zelf op de set moet ervaren. Georgia aan het werk zien als model is net alsof je naar kunst zit te kijken.



Georgia: Mijn manier van bewegen komt bij jou vandaan.



Het klinkt alsof dans, muziek en stijl zowel jullie werk als jullie persoonlijkheid en zelfexpressie hebben ontwikkeld. Kun je daar iets over vertellen?



Joel: We werken nauw en goed samen, omdat we deze specifieke stijl als familie hebben ontwikkeld. Ik danste veel toen ik jonger was, en als het op stijl aankomt ruilen we ook kleding. We hebben deze Black Panther-, punk-, afropunk-look. Het is een combinatie van veel verschillende dingen, vaak behoorlijk opvallend.



Georgia: Het hangt echt af van welke kant van jezelf je die dag wilt laten zien. Het nachtleven van Londen is waar we elkaar als community hebben gevonden: een verzameling artistieke, creatieve mensen met verschillende seksuele oriëntaties, geslachten, alles. [De club is] voor ons een veilige plaats om samen te komen. We delen onze liefde voor muziek, dans, beweging, mode en stijl.



Jullie identificeren je allebei als queer, wat een extra dimensie toevoegt aan jullie relatie en avontuur als creatievelingen met een donkere huidskleur. Wat betekent queer zijn voor jullie?



Georgia: Ik zie mezelf als queer omdat ik deel ben van de queer-community. Dat is alles wat ik ken. Mijn vrienden zijn queer, de taal die ik spreek is queer en de mensen voor wie ik opkom zijn queer.



Joel: Voor mij betekent queer zijn vrij kunnen denken. Queer zijn betekent niet per se dat je je aangetrokken voelt tot mensen van hetzelfde geslacht. Meer dan ooit leven we in een tijd waarin, mede dankzij sociale media, iedere artiest, ieder model en talent volledig zichzelf kan zijn. Op welke manier dan ook.



Georgia: Ja, ik voel me behoorlijk vertrouwd en in balans met mijn lichaam. Ik voel dat ik vrij kan bewegen, abstract kan zijn, verschillende personages mag spelen. Ik leer continu nieuwe dingen over mezelf.



Joel: We zijn geen doorsnee modellen. Ik ben openlijk queer en ik heb dat nooit willen verbergen. Voor niemand. We moesten elkaar steunen en voor ogen houden dat we dit doen om anderen te inspireren, mensen die jonger zijn dan wij. Als wij het kunnen, dan kun jij het ook. Dat motiveerde me ook om creatief directeur te worden in plaats van model. Ik kan nu echt een omgeving creëren waar mensen zich onderdeel voelen van het geheel en niet slechts een individu. En we kunnen meer bereiken dan dit. We kunnen echt kansen bieden.