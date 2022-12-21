De beste zwarte Nike joggingbroeken voor heren
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Lees deze gids over de essential waarvan je er niet genoeg kunt hebben.
Zwarte broeken zijn tijdloos. Als je op zoek bent naar een zwarte joggingbroek voor heren, kies er dan een die past bij je eigen stijl en de doeleinden waarvoor je hem wilt dragen. Of je nu op zoek bent naar een heerlijk warme joggingbroek voor koude dagen of naar een zweetafvoerend design voor het sporten, Nike heeft joggingbroeken in alle soorten en maten. We hebben de beste zwarte Nike joggingbroeken voor heren op een rijtje gezet, van klassieke uitvoeringen in fleece tot op streetwear geïnspireerde yogabroeken.
1. Nike Sportswear fleece joggingbroeken
De collectie fleece joggingbroeken van Nike Sportswear staat bol van de casual maar stijlvolle designs, zoals joggers, joggingbroeken met rechte pijp en klassieke uitvoeringen. Deze broeken in de collectie zijn gemaakt van geborstelde fleece. Ze zijn daardoor aangenaam warm, maar ook ventilerend. Met hun ruime pasvorm zijn ze perfect voor zowel sport als ontspanning. De elastische tailleband zorgt ervoor dat de broek met je meebeweegt, maar niet afzakt. Deze zwarte joggingbroeken zijn verkrijgbaar in de maten XS t/m 4XL en ook in Tall maten en zijn geschikt voor uiteenlopende activiteiten.
2. Nike Dri-FIT joggingbroeken
De meeste mensen zien joggingbroeken als een comfortabele broek voor thuis, maar sommige designs zijn ook geschikt voor work-outs. Het is dan gewoon een kwestie van welk materiaal ze zijn gemaakt. Zo zijn joggingbroeken met Nike Dri-FIT bijvoorbeeld gemaakt om zweet af te voeren, zodat je droog blijft tijdens (en na) je work-out. Dri-FIT technologie ventileert niet alleen, maar werkt ook samen met je lichaam om zweet sneller te laten verdampen, door het weg te voeren van je lichaam en outfit. Deze collectie is eveneens verkrijgbaar in een groot maatbereik, van XS t/m 4XL, en in Tall maten.
Probeer eens een Dri-FIT joggingbroek bij je volgende circuittraining, sportschoolsessie of run.
3. Nike Therma-FIT joggingbroeken
Nike Therma-FIT joggingbroeken hebben alles wat je van een joggingbroek verwacht. Met hun klassieke, comfortabele design en een extra dosis warmte zijn deze knusse joggingbroeken geschikt voor de allerkoudste dagen. Therma-FIT technologie gebruikt je natuurlijke lichaamswarmte om je warm te houden in de kou, maar alle broeken uit deze collectie zijn alsnog licht en ventilerend genoeg om comfortabel in te bewegen en te zweten. Bovendien zijn ze gemaakt met het oog op mensen met een actief leven, wat ze een must-have voor je garderobe maakt.
Overweeg een zwarte Nike Therma-FIT joggingbroek aan te schaffen voor extra veelzijdigheid, want zwart past bij praktisch elke kleur én elke gelegenheid. Combineer de joggingbroek met een bijpassende zwarte Nike Therma-FIT hoodie voor een stijlvolle outfit voor koud weer en maak het geheel af met een Nike Therma-FIT Legacy jack met capuchon.
4. Nike Yoga joggingbroeken
Een yogabroek moet elastisch zijn en met je meebewegen terwijl je op de mat je routine afwerkt. Nike yogabroeken voorzien in deze behoefte met hun ventilerende, elastische materialen en ruimvallende pasvormen. Deze collectie bevat verschillende stijlen, waaronder fleece joggingbroeken, joggingbroeken met rechte pijp en Dri-FIT broeken. De broeken met Dri-FIT technologie voeren zweet weg tijdens je work-out, waardoor ze een goede keus zijn voor sportievelingen.
Doordat deze comfortabele joggingbroeken een kruising zijn tussen een work-out- en lifestylebroek, kun je ze zowel op de yogamat dragen als in het dagelijks leven. En voor liefhebbers van de athleisurelook: de designs van deze joggingbroeken zijn geïnspireerd op streetwear.
Tekst: Jessie Quinn