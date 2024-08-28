Shop nu Nike's beste wandelrokken

Nike's beste wandelrokken om nu te shoppen
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Van UV-bescherming en zakken tot zweetafvoerende en waterafstotende materialen, de beste wandelrokken combineren naadloos functie met mode.
Wandeltochten vereisen voorbereiding, van beslissen waar je gaat wandelen tot wat je meeneemt. Je hebt je misschien weleens afgevraagd wat je moet dragen bij veranderende weersomstandigheden of waar je je telefoon en andere noodzakelijke items moet laten. Heb je ooit een wandelrok overwogen? Rokken en hun verwant, de skort, zijn stijlvolle opties voor het wandelen die geen gebrek aan functionaliteit hebben. Van vochtafvoerend materiaal tot verstelbare lengtes en slim geplaatste zakken, shop de beste Nike rokken voor wandeltochten.
1. Nike ACG 'Smith Summit' afritsbare rok
Het weer kan onvoorspelbaar zijn, maar met deze praktische afritsbare rok ben je voorbereid op alle weersomstandigheden waarmee je te maken kunt krijgen. Het stevige, waterafstotende, geweven materiaal met UV-bescherming van deze wandelrok beschermt je bij regen of zonneschijn. Met een elastisch trekkoord bij de zoom kun je de vorm aanpassen en de omsloten elastische tailleband met riem zorgt voor een perfecte pasvorm. Opbergmogelijkheden zijn er ook in overvloed, met meerdere zakken en een karabijnhaak. Als het weer warmer wordt, rits je de afneembare onderste rok gewoon af.
2. Nike Trail Repel hardloopskort met halfhoge taille en zakken (13 cm)
Skorts combineren het gevoel en de functie van shorts met de stijl van een rok. De elastische, geïntegreerde shorts en ruimvallende buitenlaag geven je bewegingsvrijheid. Wil je wat laagjes uitdoen? Bevestig je shirt of hoed aan het handige lusje aan de tailleband. De buitenste roklaag met waterafstotend materiaal houdt je droog als de sluizen van de hemel zich openen. Daarnaast bieden zes zakken opbergruimte in overvloed.
3. Nike ACG 'Snowgrass' UV-rok
Het stevige waterafstotende materiaal met UV-bescherming, meerdere zakken en een verstelbare lengte maken de Snowgrass tot de ultieme wandelrok. De ingebouwde functionele riem zorgt voor de juiste pasvorm en het stretchmateriaal dat in twee richtingen rekt, houdt je de hele dag comfortabel. Twee ritszakken, twee cargozakken van mesh en een driehoekige karabijnhaak bieden ruimte voor al je must-haves. Als je door het water moet lopen of waden, is het een kwestie van de verwijderbare langere laag inkorten. Heb je een dekentje nodig om op te zitten? Maak de hele rok los.
4. Nike Dri-FIT Bliss trainingsskort met halfhoge taille
Van deze veelzijdige trainingsskort kun je de hele dag op aan. Wat een gewone minirok lijkt, is eigenlijk de perfecte rok voor wandelen en meer. Blijf comfortabel en droog met zacht zweetafvoerend materiaal dat is ontworpen met Nike Dri-FIT technologie. Voel je ondersteund door een aansluitend binnenbroekje en een brede tailleband boven de heupen. In de steekzakken kun je je essentials opbergen.
5. Nike One Dri-FIT skort met ultrahoge taille
Op deze ondersteunende skort kan je vertrouwen op de trail en daar voorbij. De ingenaaide shorts en ultrahoge taille bieden optimale ondersteuning, terwijl de vochtafvoerende technologie van de superzachte buitenlaag je comfortabel en droog houdt, zelfs in de meest oncomfortabele omstandigheden. Stop je smartphone in de grote steekzak en je kunt op pad.
6. Nike Pro Dri-FIT skort met hoge taille en zakken (3 cm)
Deze skort met veel zakken heeft dezelfde zweetafvoerende technologie, ondersteunende binnenshorts en comfortabele tailleband als de Nike One Dri-FIT skort met ultrahoge taille. Ten opzichte van die skort, heeft deze skort extra zakken en een stijlvolle Nike Pro print op de buitenste mesh vlakken.
7. Nike One Dri-FIT jurk
Wie zegt dat je geen jurk kunt dragen om te gaan wandelen? In deze duurzame jurk ben je in een handomdraai klaar voor een hike. De jurk is gemaakt van middelzwaar geribd materiaal dat heerlijk zacht, elastisch en sneldrogend is. Door de geïntegreerde short en de linkerzak heb je de voordelen van een skort, zonder het gedoe van een tailleband.
8. Nike Dri-FIT Advantage lange golfrok
Als je op zoek bent naar wat meer bedekking, dan is deze praktische lange golfrok precies wat je zoekt. In deze rok kun je gemakkelijk van de golfbaan naar de paden en nog veel verder. Het lichte, zweetafvoerende Dri-FIT materiaal houdt je droog en het langere, elastische binnenbroekje zorgt voor ondersteuning. Er zitten meerdere zakken in om al je essentials bij de hand te houden terwijl je onderweg bent.
Tekst: Erica Brooke Gordon