De beste sportjurken van Nike

Deze jurken zijn dan wel niet voor een specifieke sport ontwikkeld, maar bieden de hele dag door comfort en ventilatie.

Nike Air jurk

De Nike Air jurk is een comfortabel, ventilerend en veelzijdig kledingstuk dat op diverse manieren kan worden gedragen.

Belangrijkste kenmerken:

U-hals met rits aan de voorkant voor een aanpasbare stijl en pasvorm

Kan los worden gedragen of met een T-shirt eronder

Zacht jerseymateriaal is elastisch en ondersteunend

Nike Sportswear Essential jurk

Deze jurk is gemaakt om aan te voelen als je favoriete ruimvallende T-shirt, maar dan in jurkvorm.



Belangrijkste kenmerken:

Zacht jerseymateriaal voor comfort, voor minstens 75% gemaakt van biologisch katoen

Lagere schouders voor een casual look en feel

Mini-lengte

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