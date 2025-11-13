De beste regengear bij nat weer

Beste waterdichte regenjack: Nike ACG 'Morpho' Storm-FIT ADV jack

Iedereen heeft een betrouwbare regenjas nodig. Daarom is deze water- en winddichte regenjack onze favoriet voor buitenactiviteiten. En weet je wat? Hij is ook inpakbaar. De geavanceerde bescherming tegen weersinvloeden in combinatie met verstelbare details beschermt je tegen extreme omstandigheden. Om ervoor te zorgen dat dit jack echt bestand is tegen regen, wind en vochtigheid, hebben we het getest tijdens een expeditie van 46 mijl door het regenwoud van Costa Rica. Goed nieuws: het heeft de test doorstaan.

Nike Storm-FIT ADV technologie combineert winddicht en waterdicht materiaal met geavanceerde techniek en functies om je comfortabel te houden in stormachtige omstandigheden, waardoor het een van onze beste regenjacks is.

Een volledig getapete jack met een waterbestendige tweewegsrits aan de voorkant en beschermende kleppen bij de handzakken met ritsen houden je beschermd.

Een bungee-systeem in de taille en een verstelbare capuchon houden je beschermd (en droog), ongeacht het avontuur.

Dit regenjack kan in zijn interne borstzak worden opgeborgen en verandert zo in een tas met een verstelbare band en een vakje voor kleine spullen.

Gemaakt van lichte nylon, perfect om te wandelen in warmere maar nog steeds natte omstandigheden, biedt de losse stijl voldoende ruimte om te laagjes te dragen.

Beste waterafstotende jack met isolatie: Nike ACG 'Lava Flow' Therma-FIT ADV jack

Dit jack in een notendop: warmteregulerend, waterafstotend en geweldig om je warm te houden. Het kan het allemaal. Om de mogelijkheden van deze jack op de proef te stellen, hebben we 'm meegenomen op een wandel- en kanotocht door een nationaal park in West-Texas. Koude woestijnnachten? Beschermd en afgehandeld. En als je geen geïsoleerde warmte nodig hebt, vouw je het jack gewoon op in de binnenzak.

De Nike Therma-FIT ADV technologie combineert warmteregulerend materiaal met een geavanceerd design en features die je warm houden in koude weersomstandigheden.

Waterafstotende buitenkant biedt extra bescherming tegen regen.

PrimaLoft® isolatie helpt je bij bijtende koude temperaturen.

Dankzij de ACG tribiner en het opvouwbare ontwerp kun je de regenjack eenvoudig aan je wandelrugzak vastmaken.

Met de ritssluiting in twee richtingen en het elastische trekkoord bij de taille kun je de pasvorm aanpassen.

Beste waterafstotende pufferjack voor dames: Nike Sportswear Swoosh Series Therma-FIT oversized pufferjack met dons

Dit pufferjack geeft je het beste van twee werelden: stijl en comfort. Het is ontworpen met maximale donsisolatie en waterafstotend materiaal, waardoor het onze warmste optie in de Swoosh Series collectie is. De met fleece gevoerde boorden en verstelbare elastische trekkoorden bij de capuchon en zoom helpen de elementen buiten te houden voor extra bescherming tegen het weer.

Maximale isolatie door gebruik van Nike Therma-FIT technologie, die je natuurlijke lichaamswarmte beheert om je warm te houden in barre weersomstandigheden.

Waterafstotend materiaal houdt je droog bij lichte regen.

De oversized pasvorm zorgt voor een ruime look die je gemakkelijk als laagje kunt dragen.

Beste waterafstotende pufferjack voor heren: Nike Sportswear Club Therma-FIT pufferjack

Een onmisbaar kledingstuk voor elke dag met een prestatiegerichte twist. Dit pufferjack combineert middelzware isolatie en waterafstotende technologie, zodat je warm en droog blijft op regenachtige dagen. De ruimvallende pasvorm maakt het ideaal om als laagje over basisstukken of sweatshirts te dragen.