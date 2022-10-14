De beste Nike polo's voor heren

Van opvallende bloemenprints tot felle kleuren en strakke, minimalistische designs, bij Nike Lifestyle polo's gaat comfort niet ten koste van stijl. Ze hebben een ruimvallende pasvorm en Nike Dri-FIT technologie om zweet af te voeren.

Een mix van katoen en polyester voorkomt dat de randen van de kraag gaan krullen, het materiaal gaat pluizen en het shirt zijn vorm verliest. Als je de Nike Lifestyle polo op de juiste manier schoonmaakt, blijft hij er na het wassen als nieuw uitzien.