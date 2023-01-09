Shop nu de beste Nike trainingsshorts voor heren

De beste trainingsshorts voor heren van Nike om nu te shoppen
Koopgids
Deze trainingsshorts voor heren zijn ontworpen voor verschillende work-outs en activiteiten.
Sportshorts met de juiste materialen, functies en pasvorm kunnen je helpen om je volgende work-out naar een hoger niveau te tillen. De beste trainingsshorts voor heren zien er niet alleen goed uit in de sportschool, maar verminderen ook wrijving, voeren zweet af en verbeteren de luchtcirculatie om je koel en droog te houden.
Bekijk dit overzicht van de beste trainingsshorts voor heren van Nike voor tal van activiteiten en work-outs. Van langere sportshorts met voering tot minimalistische korte shorts, deze koopgids heeft herenshorts voor jouw work-out.
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De beste trainingsshorts voor heren van Nike
1. Nike Pro trainingsshorts voor heren
De Nike Pro kledinglijn, met onder andere shorts, bestaat uit professionele trainingsgear die is gemaakt voor de zwaarste work-outs. Let tijdens je zoektocht naar trainingsshorts op hoogwaardige taillebanden die goed blijven zitten tijdens krachtige bewegingen.
Nike Pro shorts bevatten premium designelementen zoals stevige, verstelbare taillebanden voor een gepersonaliseerde pasvorm, lichte en elastische materialen, en splitjes in de zoom die de shorts extra soepel maken voor volledige bewegingsvrijheid.
De meeste Nike Pro shorts zijn ook voorzien van Nike Dri-FIT technologie, die zweet van de huid afvoert om je droog en comfortabel te houden terwijl je hardloopt, wandelt, springt en beweegt tijdens je work-outs. Je zou Nike Pro trainingsshorts zonder voering kunnen combineren met Nike Pro Dri-FIT compressieshorts eronder om wrijving te verminderen en extra ondersteuning te krijgen.
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2. Hardloopshorts voor heren
Nike hardloopshorts voor heren zijn er in verschillende stijlen, van halflange tights tot shorts met splits en middellange exemplaren met binnenbroek. Voor de minste hoeveelheid materiaal kies je lichte hardloopshorts met een binnennaad van 5 cm. Deze shorts zijn een uitstekende keuze voor wedstrijden of high-intensity work-outs die om ventilatie en snelheid vragen.
Voor wat meer bedekking zijn Nike hardloopshorts voor heren ook verkrijgbaar in varianten met een binnennaad van 10, 13 en 18 cm. Sommige hiervan hebben geen voering, andere bevatten een geïntegreerde binnenbroek. Voor hardlopers die meer ondersteuning onder hun shorts willen, maar hun hardloopgarderobe graag eenvoudig houden, zijn er veelzijdige twee-in-één trainingsshorts met een strakke basislaag aan de binnenkant. (Bonus: de geïntegreerde tights hebben een verborgen zak waarin je je telefoon kunt opbergen.)
Als je je het prettigst voelt in nauwsluitende broeken, is hardlopen in halflange tights van Nike ook een optie. De Nike Dri-FIT ADV AeroSwift tights hebben bijvoorbeeld zweetafvoerende eigenschappen, geweven stretchmateriaal, meerdere zakken en een verstelbare, ventilerende tailleband. Ze zijn gestroomlijnd en licht, waardoor ze heel geschikt zijn voor wedstrijddagen.
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3. Basketbalshorts voor heren
Basketbalshorts moeten ruimvallend en soepel zijn, zodat ze optimale bewegingsvrijheid bieden zonder gewicht toe te voegen. Nike biedt verschillende lengtes en zomen om je te helpen de juiste hoeveelheid bedekking te vinden. Ga voor verstelbare, elastische taillebanden voor een pasvorm op maat.
Om je net zo te kleden als de profs, bekijk je Nike basketbalshorts die zijn geïnspireerd door bekende Nike topatleten zoals Giannis Antetokounmpo.
4. Yogashorts voor heren
Om je goed voor te bereiden op je yogasessie is het belangrijk om soepele kleding te hebben. Sommige yogaliefhebbers geven de voorkeur aan shorts met zacht, nauwsluitend materiaal dat lichte compressie en een strakke pasvorm biedt, terwijl anderen misschien liever een ruimvallend en zwierig design hebben.
Je krijgt het beste van beide werelden met Nike yogashorts voor heren. Sommige shorts hebben een binnenlaag van glad Nike Infinalon materiaal voor milde compressie, en een ruimvallende buitenlaag die zweet afvoert.
5. Voetbalshorts voor heren
Voetbalshorts zijn meestal korter en strakker dan shorts voor andere sporten, zoals basketbal. Shorts die zijn ontworpen voor het voetbalveld maken namelijk ventilatie en beweging mogelijk. De Nike Stadium collectie en Nike Strike voetbalshorts zijn beide voorzien van Nike Dri-FIT technologie en zijn geïnspireerd op het design dat professionele Nike teams en atleten op het veld dragen.
Als je trainingsshorts voor heren zoekt die je zowel op het veld als in de kroeg kunt dragen, kies je comfortabele, veelzijdige Nike Club Fleece shorts met een ruime pasvorm en handige zakken. Op sommige varianten prijken de logo's van nationale elftallen, zodat je je favoriete team kunt steunen.
6. Golfshorts voor heren
Bereid je je voor op een dag op de green? Als de weersvoorspelling om shorts vraagt, trek je Nike golfshorts aan.
Het is altijd slim om na te vragen wat de kledingvoorschriften zijn op de golfbaan waar je gaat spelen. Nike golfshorts voor heren zijn ontworpen om aan de golfbaanetiquette te voldoen en er verzorgd uit te zien, terwijl ze ook prestatiegerichte voordelen bieden.
De Nike Dri-FIT UV chinoshorts zijn bijvoorbeeld gemaakt van zweetafvoerend Nike Dri-FIT materiaal, hebben een gripvaste streep aan de binnenkant van de tailleband om je shirt beter in te stoppen en bieden UVA- en UVB-bescherming tegen de zon op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Twee steekzakken, twee achterzakken en een tee-zak bieden voldoende opbergruimte voor je spullen.
Je kunt Nike golfshorts combineren met een Nike golfriem om de look af te maken.
7. Tennisshorts voor heren
Een van de belangrijkste aspecten van tennisshorts zijn de zakken. NikeCourt tennisshorts zijn ontworpen om tennisballen in de zakken op te bergen, zodat je er gemakkelijk bij kunt tijdens het spelen. Met binnennaden van 18 tot 28 cm kun je de pasvorm vinden die het meest comfortabel voelt voor jou. Elke stijl, ongeacht de lengte, heeft handige zakken en vochtafvoerende materialen.
Voor een supersoepel en elastisch design kies je de NikeCourt Dri-FIT Advantage shorts. Deze hebben licht schuine plooien aan de onderkant van elke zak, die uitzetten zodat je er gemakkelijk tennisballen in kunt laten vallen. Bovendien hebben ze verlengde, overlappende splitjes in de zoom die zijn ontworpen om spelers optimale zijwaartse flexibiliteit te geven.
Tekst: Emily DiNuzzo