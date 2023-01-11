Shop nu de beste Nike joggingbroeken voor kids

Shop nu de beste joggingbroeken voor kids van Nike
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Joggingbroeken voor kids kunnen gedragen worden van de bank naar het veld. Bekijk de beste Nike opties om nu te shoppen.
Een goed passende, hoogwaardige joggingbroek is onmisbaar in de garderobe van je kind. De beste joggingbroek voor kids is comfortabel en functioneel en houdt ze warm en veilig in de speeltuin en op het speelveld en overal daarbuiten.
Joggingbroeken voor kids van Nike zijn gemaakt van zacht, licht en zweetafvoerend materiaal en zorgen voor veelzijdigheid voor kids in alle maten en voor alle leeftijdsgroepen. Of je kind nu het grootste kasteel van kussens bouwt of helemaal losgaat op het speelveld, er is een joggingbroek voor iedereen.
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De beste unisex Nike joggingbroeken
We hebben unisex joggingbroeken in drie collecties — Nike Sportswear, Air en Outdoor Play — in verschillende stijlen, patronen en pasvormen. De Nike Air joggingbroek voor kids is bijvoorbeeld ideaal om in te spelen, dankzij het zachte fleece materiaal en het verstelbare trekkoord. Ze kunnen al hun spullen kwijt in de zakken aan beide zijkanten en de extra zak aan de achterkant.
Als je kind liever buiten speelt, zelfs wanneer het koud is, mag de Nike Air winterbroek niet ontbreken in hun garderobe. Deze joggingbroek heeft een lichte synthetische vulling om ze lekker warm te houden, zonder in de weg te zitten tijdens het rennen en springen.
De beste oversized Nike joggingbroeken
De oversized Nike Sportswear joggingbroek zit lekker comfortabel. De ruime pasvorm geeft een relaxed gevoel en de zachte sweatstof zit heerlijk comfortabel. Het lichte materiaal voert zweet af van de huid voor snelle verdamping, zodat kids de hele dag droog en comfortabel blijven tijdens het spelen. De elastische tailleband en het trekkoord bieden een stevige, aansluitende pasvorm, net als de boorden. En het beste van alles? Ze zijn ruim genoeg om in de winter over een legging te dragen.
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De beste Nike joggingbroeken voor jongens
Of je kind nu liever binnen of buiten speelt, dankzij deze minimalistische joggingbroek met Nike Therma-FIT technologie zijn ze voorbereid op alles. Het superzachte fleece materiaal helpt de natuurlijke lichaamswarmte te reguleren, wat vooral handig is als het heel koud is. Dankzij de elastische tailleband met trekkoord kun je de pasvorm perfect afstellen, zodat de joggingbroek altijd goed en lekker zit.
De beste Nike joggingbroeken voor meisjes
Nike Sportswear joggingbroeken hebben alles wat meisjes van een joggingbroek verwachten. De ruimvallende joggingbroeken in deze zachte, comfortabele collectie zijn voornamelijk gemaakt van katoen en zitten daarom heerlijk. Alle joggingbroeken kunnen bovendien zowel stijlvol als casual worden gecombineerd. De joggingbroeken hebben een elastische tailleband, en sommige ook een trekkoord, waardoor de broek kan worden versteld. Of je dochter kiest voor een aansluitende of ruimvallende pasvorm hangt ervan af wat haar plannen voor de dag zijn.
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Tekst: Faith Brar