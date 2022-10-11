Voor kids die toe zijn aan de overstap van minigolf naar een ronde op de drivingrange of de golfbaan, is het belangrijk dat ze de juiste gear hebben. Veel (maar niet alle) golfbanen hebben kledingvoorschriften waarin een shirt met kraag en een pantalon of een rok verplicht gesteld worden. Voordat je de golfbaan opgaat, is het slim na te vragen of er op de golfbaan kledingvoorschriften gelden.

De beste Nike golfkleding voor kids voldoet aan de kledingvoorschriften van de meeste golfbanen, en biedt bovendien comfort en ondersteuning. Ontdek deze zes Nike golfessentials voor kids. Een jonge speler gaat hierdoor misschien nog meer van de sport houden.

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