Hou kids lekker warm in deze Nike fleecejacks
Koopgids
Nike's fleecejacks voor kids zijn gemaakt met superzachte stoffen en een technologie die warmte vasthoudt. Het resultaat is technisch, robuust en comfortabel.
De beste fleecejacks om kids warm te houden op school, tijdens de training en gewoon thuis. De fleecejacks van Nike voor kids, met warmte vasthoudende technologie en superzachte stoffen, zijn praktisch, kunnen tegen een stootje en gaan dus lang mee.
Shop nu fleecejacks voor kids van 3 tot 15 jaar, van sportieve jacks met volledige rits tot superzachte truien.
(Gerelateerd: 14 back-to-school kleding-essentials voor kids van alle leeftijden)
Nike's beste fleecejacks voor kids
1.Nike ACG fleecejacks
All Conditions Gear, beter bekend onder de afkorting ACG, is ideale gear om buiten in te spelen. De Nike Therma-FIT-technologie in deze fleecejacks helpt om je lichaamstemperatuur te reguleren. Dit betekent dat je kids naar hartenlust kunnen rennen, springen en spelen waar ze maar willen, zonder koud te worden.
Veel handige zakken en robuuste ritsen maken deze jacks extra praktisch. Ripstopmateriaal op de ellebogen en andere slijtgevoelige plekken zorgt voor extra stevigheid. Deze fleecejacks zijn niet alleen comfortabel en gebruiksvriendelijk, maar zijn ook trendy en stijlvol. Ideaal dus om naar school te dragen.
2.Nike Sportswear fleecejacks
De relaxte, sportieve designs van Nike Sportswear zijn ideaal om in te sporten, dansen of spelen.
De jacks in deze collectie hebben een ruime pasvorm en zijn gevoerd met zachte fleece. De Club Fleece is heerlijk zacht en geschikt voor dagelijks draagplezier, terwijl de Tech Fleece vochtafvoerende materialen bevat, handig als je van al dat sporten en bewegen te warm wordt. Het design met de klassieke Swoosh raakt nooit uit de mode, zodat kids er nog jarenlang plezier van kunnen hebben.
(Gerelateerd: Shop deze Nike cadeautips voor kids)
3.Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece kleding houdt je warm. Het lichte knit materiaal is warm en voelt zacht aan op de huid. Het ventilerende, vochtafvoerende materiaal waar deze jacks van is gemaakt, is ideaal voor intensieve activiteiten en sporten.
En omdat het materiaal niet al te volumineus is, kun je een Tech Fleece jack eenvoudig combineren met laagjes. Op koele dagen kunnen kids het jack gewoon op zichzelf dragen of er een dikkere jas overheen aantrekken als het echt koud is. In sommige hoodies met volledige rits zitten handige zakken op de borst of mouw waarin je kleine essentials kunt opbergen. Andere hoodies hebben alleen een buidelzak.
4.Nike Therma-FIT
Op koude dagen kun je je kids met gerust hart buiten laten spelen in een Nike Therma-FIT fleecejack. Deze geavanceerde technologie is ontworpen voor winterse activiteiten waarbij je je lichaamstemperatuur moet reguleren, voorkomt dat er vocht opbouwt en houdt je warm bij koud weer.
Deze fleecejacks houden je dus warm en comfortabel tijdens kampeertrips, op het voetbalveld of op weg naar school. Waar je ook voor kiest, een jack met rits of een hoodie, je kunt erop vertrouwen dat je kleine held warm blijft.
(Gerelateerd: De beste kinderjassen van Nike)
Tekst: Hannah Singleton