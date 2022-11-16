Nike's beste fleecejacks voor kids

De beste fleecejacks om kids warm te houden op school, tijdens de training en gewoon thuis. De fleecejacks van Nike voor kids, met warmte vasthoudende technologie en superzachte stoffen, zijn praktisch, kunnen tegen een stootje en gaan dus lang mee.

Shop nu fleecejacks voor kids van 3 tot 15 jaar, van sportieve jacks met volledige rits tot superzachte truien.

(Gerelateerd: 14 back-to-school kleding-essentials voor kids van alle leeftijden)