De beste fleecejacks van Nike

Met meer gewicht dan een hoodie of trui, maar met minder volume dan een winterparka, kun je fleecejacks gebruiken als een flexibel, casual en zacht laagje dat je kunt aantrekken als het buiten koud is.

Nike fleecejacks zijn er in verschillende designs en voor meerdere soorten weersomstandigheden, gelegenheden en dragers. Vind je ideale Nike fleecejack met deze gids.