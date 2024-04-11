De beste cargobroeken en -shorts van Nike
Koopgids
Voor welke look je ook gaat, deze functionele broeken passen bij de meest uiteenlopende outfits en wensen.
Of je nu een lange wandeling gaat maken of een dagje naar het strand gaat, een cargobroek is een praktische keuze voor allerlei verschillende buitenactiviteiten. Niet verrassend, aangezien de wijde broek met de vele zakken oorspronkelijk werd ontwikkeld voor het leger (denk aan een kakibroek met camouflageprint).
(Gerelateerd: De voordelen van wandelen, volgens experts)
Sinds een paar jaar is de cargobroek niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De broek wordt tegenwoordig van allerlei materialen gemaakt, naast het traditionele, zeer stevige katoen van het origineel. Ook is er keuze uit veel meer kleuren dan alleen het standaard kaki of legergroen. En ze kunnen net zo goed worden gecombineerd met hoge hakken als met sneakers en laarzen.
Hier zijn enkele van de beste cargobroeken- en shorts van Nike die functionaliteit en stijl in één bieden.
Cargobroeken voor avonturiers
Als functie boven alles gaat, kijk dan niet verder dan de Nike All Conditions Gear (ACG) collectie. Alles in deze collectie is gemaakt voor buitenavonturen, zoals wandelen, fietsen en klimmen.
Zo is de Nike ACG Smith Summit cargobroek voor heren gemaakt van stevig, waterafstotend materiaal en voorzien van allerlei handige extra's voor tijdens je wandeling. De broek heeft een geïntegreerde karabijnhaak voor je sleutels of veiligheidsgear en, natuurlijk, cargozakken voor je essentials (snacks voor onderweg, iemand?). En het beste van alles is dat je de broek kunt afritsen tot shorts als je het warm krijgt.
(Gerelateerd: De 8 beste Nike sneakers voor wandelingen)
De beste cargobroeken voor een streetwear look
De Nike Sportswear Essential collectie biedt enkele van de beste cargobroeken voor dames. De kledingstukken uit de Nike Sportswear Cargo lijn zijn gemaakt van verschillende materialen, waaronder fleece en een ripstop katoenmix. Ripstop is een weeftechniek die het materiaal beter bestand maakt tegen scheuren.
Neem bijvoorbeeld de lichte cargobroek met hoge taille uit deze lijn. Deze broek is gemaakt van ripstopmateriaal, waardoor die op een traditionele cargobroek lijkt. Maar door de baggy pijpen en het trekkoord bij de taille heeft deze broek, net als andere opties uit het Sportswear aanbod, toch een unieke look.
Door de hoge taille (met een elastisch trekkoord) is de broek heel goed te combineren met een croptop. Voor een sportieve, monochrome outfit kun je er een bodysuit in dezelfde kleur als de broek bij dragen. Maak het af met een klassiek paar slippers. Wil je het liever casual en speels houden, draag er dan een oversized trui met ronde hals bij en een vissershoedje.
(Gerelateerd: Zo vind je je broekmaat voor damesbroeken van Nike)
Als niksen het doel is
Als je de look van een cargobroek wilt, maar het comfort van een joggingbroek, is de Nike Sportswear Club Fleece cargobroek (of de shortsuitvoering, zie hieronder) precies wat je zoekt. Verruil het ripstopmateriaal voor een zacht geborsteld materiaal en een elastische tailleband. Deze broek doet qua draaggemak niet onder voor je favoriete fleece joggingbroek en heeft bovendien praktische cargozakken voor je belangrijkste spullen: sleutels, telefoon en portemonnee. Trek er een matchend fleeceshirt met ronde hals bij aan voor de trip naar de sportschool, korte wandelingen of om te relaxen op je rustdag.
Een aantal van de cargobroeken in deze collectie kunnen worden gezien als joggingbroeken, maar met de juiste top of trui erbij maak je een fris statement. Want anno nu zijn joggingbroeken echt wel van het slobberige imago af. Je schoenen zijn daarnaast goed zichtbaar door de elastische boorden van deze broek. Draag er voor een casual-chic randje Nike Blazers onder, perfect voor als je afspreekt met vrienden.
(Gerelateerd: Shop nu de beste Nike fleecebroeken voor heren)
Als je cargoshorts wilt in plaats van een broek
Op warmere dagen bieden cargoshorts dezelfde praktische opbergruimte als een cargobroek, maar in een luchtiger design. Voor hetzelfde comfort en gemak kun je bijvoorbeeld de Nike Sportswear Club cargoshorts voor heren overwegen. Deze shorts zijn gemaakt van dezelfde geborstelde fleece als de lange broek. Ze zijn verkrijgbaar in klassieke kleuren als zwart en grijs, maar ook in opvallendere tinten. Zo kun je een spraakmakende look afmaken met bijvoorbeeld een klassieke sneaker als de Air Max eronder.
Overweeg de geweven Nike Life P44 cargoshorts voor heren voor een dag op kantoor of een heerlijk lange brunch. Het design is geïnspireerd op legerkleding en als bonus zijn de shorts gemaakt van een stevig maar ventilerend geweven katoenen canvas dat je koel helpt houden op warme dagen. Maak de praktische look af met andere items, zoals een bijpassend overhemd met korte mouwen, pulloverjack of werkjas.
Tekst van Kylie Gilbert