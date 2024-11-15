Cosmic Unity: het verhaal achter het design
Ontdek hoe een basketbalschoen, ontworpen van tenminste 25% gerecycled materiaal op basis van gewicht, de volgende stap is in Nike's reis richting een afvalvrije toekomst.
Het verhaal achter het design: Cosmic Unity
Het gaat niet om perfectie, maar om vooruitgang. Bij basketbal maakt voor een speler elk verbeterpunt verschil, hoe klein ook. De Cosmic Unity is de volgende stap in het streven naar een afvalvrije toekomst. De schoen bestaat qua gewicht uit minimaal 25% gerecycled materiaal. Dat lijkt misschien niet veel, maar onze designers willen echt duurzame designs maken die elk jaar weer iets beter worden. Lees meer over hoe een klein beetje getransformeerd afval ons weer een stap dichter bij Move to Zero kan brengen, Nike's streven naar een CO2-neutrale en afvalvrije productie.
Talking Trash
Het ontstaan van Cosmic Unity gaat terug naar 2008, toen de Nike Zoom BB II Low Trash Talk werd uitgebracht. Het design met laag profiel was Nike's introductie van de mogelijkheid om een schoen te maken met gerecyclede materialen zonder aan performance in te leveren. Met de Cosmic Unity is dit idee nog verder uitgewerkt. Het team maakte bewust keuzes waarbij duurzaamheid centraal stond bij elke stap van het proces — van designers die hun ideeën digitaal uitwerkten in plaats van op papier, tot het productieteam dat besloot om minder samples aan te vragen bij de fabriek.
Watch The Waste
Bennett Shaw, de Product Line Manager voor Cosmic Unity, is een basketbalfanaat, maar geen expert als het gaat om Nike's Move to Zero. Maar toen hij naar de ontwikkeling van de schoen keek, begon hij overeenkomsten te zien tussen zijn geliefde sport en de missie van Nike — de gedachte dat je elk jaar een beetje beter kunt worden. "We willen steeds beter worden", legde Bennett uit. "We willen proberen de hoeveelheid gerecyclede materialen met 5% te verhogen. Met Cosmic Unity komen we op 25% per gewicht." Om het magische getal van 25% te bereiken, gebruikten de designers een unieke combinatie van deels gerecyclede componenten, en deels efficiënt geproduceerde nieuwe materialen. Voor het maken van de Crater Foam middenzool werd bijvoorbeeld 10% Nike Grind rubber gecombineerd met nieuw materiaal. De schoen heeft daarnaast een gelaagd kabelsysteem dat gemaakt is met 99% gerecycled materiaal, een inlegzool van gerecycled polyester. En voor de zoolrand wordt gebruik gemaakt van een mix van gerecycled polyurethaan en polyester. Het team heeft ook veel aandacht besteed aan het uiterlijk van de schoen, en heeft gezorgd voor een snelle, strakke en futuristische look.
Wear Tested Trash
A'ja Wilson, MVP van de WNBA, was een van de eerste professionele spelers die de Cosmic Unity droeg tijdens een wedstrijd. De schoen is voorzien van een Zoom Air Strobel over de hele lengte, deels gemaakt van gerecycled TPU, en ontworpen om alle bewegingen aan te kunnen. Spelers met veel snelle bewegingen, zoals A'ja Wilson, zijn blij met de Zoom Air Strobel. Maar het element is ontworpen voor alle spelers. "Ik was verbaasd hoe licht hij was, en dat is geweldig voor alle spelers op welke positie dan ook", aldus A'ja. "Ik realiseerde me dat de Cosmic Unity zich aan al mijn stappen en bewegingen kon aanpassen, en dat is essentieel. Een schoen moet kunnen meegeven, maar ook weer niet te veel — net genoeg om je sneller te voelen."