Hoe de verboden kleurencombinatie van de Air Jordan 1 een sneakerrevolutie ontketende

Toen Jordan de zwart-rode sneakers voor het eerst aantrok, was het niet zijn bedoeling om controverse uit te lokken. Hij testte gewoon een gedurfd nieuw schoenontwerp in zijn streven naar perfectie. De competitie hanteerde destijds echter een strikte regel over 'uniformiteit van het tenue', wat betekende dat sneakers aan bepaalde kleurvoorschriften moesten voldoen en moesten passen bij de schoenen van de andere spelers.

Omdat de zwart-rode Jordans opvielen en totaal anders waren dan de rest, overtraden ze die regel. Toch droeg Jordan ze, omdat hij vond dat ze perfect pasten bij zijn persoonlijkheid én zijn spel. Zijn besluit om de regels te blijven breken werd een symbolische verklaring: hij was hier niet om zich aan te passen. Hij was er om het spel te veranderen.

Tijdens zijn spectaculaire rookiejaar droeg Jordan meerdere kleurencombinaties van de AJ1, waarmee hij een culturele storm ontketende. Elke keer dat hij de zwart-rode versie aantrok, stond Nike volledig achter hem.

Opmerking van de redactie: De volgende fragmenten uit 'DNA Remembers' zijn afkomstig uit een intern onderzoeksrapport dat voor het eerst in oktober 2014 werd gepubliceerd door het Digital Nike Archives. Jaren later bieden ze een kijkje in hoe de details rond de ‘Banned’ kleurstelling van de Jordan schoen in de loop der tijd zijn geëvolueerd.