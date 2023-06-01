Jordan Brand presenteert een Air Jordan 2 design ter ere van basketballegende Howard “H” White

Jordan Brand brengt Air Jordan 2 'H' Wings uit ter ere van Howard 'H' White
Productnieuws
Deze limited-edition schoen is geïnspireerd op de roemrijke carrière van H bij Jordan en alles wat hij voor de wereldwijde basketbalcommunity heeft betekend.
Originele content gepubliceerd op: 1 juni 2023
Wat je moet weten:
- Jordan Brand brengt de limited-edition Air Jordan 2 'H' Wings uit om Howard 'H' White te eren voor zijn grote impact op het basketbal.
- De Air Jordan 2 'H' Wings is vanaf 10 juni verkrijgbaar in de SNKRS app.
Als eerbetoon aan de voortdurende impact van Howard 'H' White op de basketbalsport heeft Jordan Brand de limited-edition Air Jordan 2 'H' Wings uitgebracht, geïnspireerd op zijn loopbaan. Deze bijzondere release van de Air Jordan 2, een favoriete schoen van H, heeft dezelfde designkenmerken en pasvorm als het origineel uit 1987.
Het wit, groen en zwart van de schoen zijn de kleuren van Kecoughtan High School, waar H ooit begon met basketballen. Het basketbalprogramma van de school was een vormende ervaring voor H, die later zou uitblinken als point guard voor de University of Maryland en het zelfs tot de draft van de NBA zou schoppen, voor hij door aanhoudende knieblessures zijn basketbalcarrière vroegtijdig moest beëindigen.
H, die tegenwoordig Vice President of Jordan Brand Affairs is, is al jaren een leider en mentor bij Jordan Brand. Hij is medeoprichter van Jordan Brand Wings, een internationaal programma met educatieve mogelijkheden en mentorschappen voor jongeren.
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Op de bovenste helft van het zijvlak van de schoen staan met de hand geschetste vleugels. De onderste helft van het zijvlak en het bovenwerk zijn gemaakt van stevig, hoogwaardig leer.
De hak van de schoen heeft een doorzichtige afwerking en is voorzien van een 'H'-logo in bladgoud: een knipoog naar de jersey van H's universiteit en naar het vestigen van een gouden standaard voor prestaties. Op de veteruiteinden staan de woorden 'Power' en 'Belief', eigenschappen die H naar Jordan Brand heeft gebracht.
H was een grondlegger van de communityprogramma's van het merk, door in 2015 het Jordan Brand Wings initiatief mede op te zetten. Door middel van beurzen, begeleiding en mentorschappen maakt het programma hoger onderwijs toegankelijk voor jongeren.
Rond de release van de Air Jordan 2 'H' Wings dit jaar verwelkomt het merk de Jordan Brand Wings Scholars Class van 2027. De groep bestaat uit 38 gedreven leerlingen in Los Angeles, New York, Portland, Chicago, Philadelphia en Charlotte. Dit is de grootste groep Wings Scholars in Noord-Amerika tot op heden.
Releasedatum: de Air Jordan 2 'H' Wings is vanaf 10 juni 2023 verkrijgbaar in de SNKRS app.