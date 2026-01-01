FC Chelsea Strike+ SE Nike Football Repel-Webhose (Herren)

Wie wäre es mit etwas 90er-Style für deine FC Chelsea-Kollektion? Diese Hose mit dem klassischen Vereinslogo und den beliebten orangefarbenen Akzenten verfügt über eine wasserabweisende Nylon-Außenschicht und das Mesh-Futter sorgt für trockenen und kühlen Tragekomfort.

Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Style: IB3858-426