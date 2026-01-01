 
Bild 1 von 2
Chicago Bulls City Edition Nike NBA Club Peak Tracksuit für Herren - Schwarz/University Red

Recyclingmaterialien

Chicago Bulls City Edition

Nike NBA Club Peak Trainingsanzug (Herren)

€ 129,99

Ausverkauft:

Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar

Wenn du in der Stadt unterwegs bist oder auf dem Platz Körbe wirfst, wen möchtest du unterstützen? Die Bulls natürlich. Dein Lieblingsteam lässt sich nicht leugnen. Bring in diesem locker sitzenden Trainingsanzug deinen Stolz zum Ausdruck.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/University Red
  • Style: HQ5447-010

Chicago Bulls City Edition

€ 129,99

Wenn du in der Stadt unterwegs bist oder auf dem Platz Körbe wirfst, wen möchtest du unterstützen? Die Bulls natürlich. Dein Lieblingsteam lässt sich nicht leugnen. Bring in diesem locker sitzenden Trainingsanzug deinen Stolz zum Ausdruck.

Produktinformationen

  • Weite Passform
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Body: 100 % Polyester Rippmaterial: 98 % Polyester / 2 % Elastan Taschenbeutel (Handrücken): 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/University Red
  • Style: HQ5447-010

Größe und Passform

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Chicago Bulls City Edition.

    Chicago Bulls City Edition Nike NBA Club Peak Tracksuit für Herren

    Chicago Bulls City Edition

    € 129,99

    Vervollständige den Look