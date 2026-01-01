Chicago Bulls City Edition Nike NBA Club Peak Tracksuit für Herren

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Recyclingmaterialien
Chicago Bulls City Edition
Nike NBA Club Peak Trainingsanzug (Herren)
€ 129,99
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Wenn du in der Stadt unterwegs bist oder auf dem Platz Körbe wirfst, wen möchtest du unterstützen? Die Bulls natürlich. Dein Lieblingsteam lässt sich nicht leugnen. Bring in diesem locker sitzenden Trainingsanzug deinen Stolz zum Ausdruck.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/University Red
- Style: HQ5447-010
Chicago Bulls City Edition
€ 129,99
Wenn du in der Stadt unterwegs bist oder auf dem Platz Körbe wirfst, wen möchtest du unterstützen? Die Bulls natürlich. Dein Lieblingsteam lässt sich nicht leugnen. Bring in diesem locker sitzenden Trainingsanzug deinen Stolz zum Ausdruck.
Produktinformationen
- Weite Passform
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Body: 100 % Polyester Rippmaterial: 98 % Polyester / 2 % Elastan Taschenbeutel (Handrücken): 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/University Red
- Style: HQ5447-010
Größe und Passform
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
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Chicago Bulls City Edition
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