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Atlético Madrid Premium Nike Football T-Shirt (Herren) - Schwarz

Atlético Madrid Premium

Nike Football T-Shirt (Herren)

€ 39,99

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  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IM1684-010

Atlético Madrid Premium

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Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IM1684-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

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