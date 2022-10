Mit diesem Retro-Design kannst du dich in sportlicher Track-DNA verwurzeln. Der Air Max Dawn besticht mit einer Air-Dämpfung und Materialien, die an die Ära erinnern (wie synthetisches Wildleder und Kunstleder), um klassische Vibes zu vermitteln. Moderne Designlinien an Mittelsohle und Ferse sorgen für einen frischen Look. Zieh ihn an und sei dir sicher, dass du heute gut aussiehst.

Gezeigte Farbe: Light Soft Pink/Weiß/Sail/Shimmer

Style: DR2395-600