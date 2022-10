Egal, ob du die größte Kissenburg aller Zeiten in deinem Wohnzimmer baust oder in der Pause alles gibst – diese Nike Air Hose wird zu einem Favoriten für jede Aktivität. Die Taschen eignen sich zur Aufbewahrung deiner Essentials und das weiche Fleece sorgt für Wärme. So kannst du dich auf das konzentrieren, was du am besten kannst: spielen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß

Style: DQ9106-010