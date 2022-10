Der bequeme, stylische Nike Air Force 1 Fontanka ist ein Basketball-Original, das einen modischen Look mit Off-Court-Style kombiniert. Mit der angehobenen Mittelsohle, der überarbeiteten Außensohle und dem mehrlagigen Obermaterial mit weichem Wildleder und aufwändigen Nähten ist er eine Hommage an das Chaos der Underground-Kreativität. Wenn das nicht ausreicht, sorgt das "Kassettenband" aus besonders weichem React-Schaum in der Ferse für einen markanten Look.

Gezeigte Farbe: Weiß/Summit White/University Blue

Style: DH1290-101