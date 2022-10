The Kop: Große Tradition, frisches Blut

Spion Kop 1906 wurde im Jahr 2013 als innoffizielle Fanvereinigung gegründet, um sich um die Flaggen und Banner der Fans zu kümmern. Die Mitglieder des Vereins sehen sich selbst als die modernen Hüter von The Kop. The Kop wurde 1906 errichtet und ist benannt nach dem südafrikanischen Berg Spion Kop, an dem im Burenkrieg viele britische Soldaten, insbesondere aus Liverpool, bei der gleichnamigen Schlacht den Tod fanden. Das Ende von The Kop in Liverpool wurde Jahre später selber zu einem Ereignis, das sich tief in das kulturelle Gedächtnis der Stadt eingegraben hat.

Wir haben uns mit einem Mitglied von Spion Kop, Sam Evans, darüber unterhalten, welche Bedeutung ihre legendären Banner für die Identität der Fangemeinde haben und welchen Zweck sie erfüllen. In diesem Fanzine kannst du einen Blick auf die Geschichte der Vereinigung werfen und erfährst, mit welcher Begeisterung sich die Mitglieder für The Kop einsetzen.