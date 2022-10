Wenn es um den FC Liverpool geht, ist Lil Cs Leidenschaft ungebrochen. Die Unerschütterlichkeit, die sie in ihrem Job zeigt, spiegelt sich im hartnäckigen Spirit ihres Vereins. "Als Liverpool-Fan musst du stur sein, ganz nach dem Motto: 'Du kommst erst weiter, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es gerne hättest'. Wir fangen gerade erst an, unser Potenzial zu erkennen und die Ziele zu erreichen, auf die wir all die Zeit gehofft haben. Ich denke, im Grunde geht es um Erwartungen. Wenn die Menschen nicht viel von dir erwarten und du am Ende aber mehr lieferst, das ist wahre innere Stärke. Künstler erleben das jeden Tag. Ständig hören sie: "Nein, das ist nicht gut genug. Nein, das hört sich nicht so an, wie ich wollte. Nein, du machst keine Musik, die sich verkaufen lässt." Wichtig ist am Ende, ob du mit diesen ständigen Zweifeln klarkommst und alle eines besseren belehrst."

Lil C findet, es gibt viele Parallelen zwischen Musik und Sport. "Beim Sport geht es um Talent. Genauso wie bei der Musik. Talent ist nicht subjektiv. Du hast es oder du hast es nicht. Dabei spielt es keine Rolle, ob andere dieses Talent zu schätzen wissen."

Als Fan des FC Liverpool musste Lil C lernen, dass die Dinge nicht immer so laufen, wie man sie sich wünscht. Nach den vielen Jahren, in denen ihre Erwartungen enttäuscht wurden, könnte man erwarten, dass Lil C aufgegeben hätte. Aber sie bleibt immer positiv, selbst wenn ihr Verein versucht, Unmögliches zu erreichen.

"Du bewertest die Situation einfach neu, ignorierst die Erwartungen, übersiehst sie einfach, und wartest ab, was passiert, wenn fähige Menschen aufeinandertreffen."