Liverpool-Fans: Eine globale Familie

Unter den Fans des FC Liverpool gibt es einen altbekannten Spruch: "You got your education from The Kop", auf Deutsch "The Kop war dein Lehrmeister". "The Kop", so heißt die legendäre Tribüne im Heimstadion des FC Liverpool, auf der sich regelmäßig die treuesten Anhänger des Clubs versammeln. Dieses Fanzine bringt dir diese weltweit einzigartige Gemeinschaft von Fußballfans näher.

In der Tat war und ist der Kop Lehrmeister für viele: Junge Liverpooler Fußballfans lernten dort die Kunst der Fangesänge, gespickt mit Bezügen zur Popkultur und rauem Liverpooler Wortwitz. Diese Gesänge wiederum inspirierten Fanblocks aus der ganzen Welt und wurden von ihnen teilweise auch komplett übernommen. Und nicht selten knicken auch die Spieler der gegnerischen Mannschaften vor der einzigartigen Atmosphäre in Anfield ein.

Der Kop wurde 1906 errichtet und ist benannt nach dem südafrikanischen Berg Spion Kop, an dem im Burenkrieg viele britische Soldaten, insbesondere aus Liverpool, bei der gleichnamigen Schlacht den Tod fanden. Mittlerweile ist diese Tribüne zu einer ganz eigenen Kulturikone geworden. Während der Swinging Sixties und der Dominanz Liverpools im europäischen Fußball in den 70er- und 80er-Jahren war sie berühmt für ihre lautstarke Atmosphäre, spontanen Fangesänge, selbstgemachten Banner und die Verspottungen der gegnerischen Spieler.

Die Besucher dieser Tribüne werden als "Kopites" bezeichnet, gleichzeitig ist der Begriff auch ein Synonym für alle Fans der Liverpooler Reds. Die Kopites sehen sich nicht als Eigentümer des Kop, sondern als diejenigen, die ihr Brauchtum letztlich an eine jüngere Generation weitergeben, deren Aufgabe es wiederum sein wird, die Traditionen des Kop weiterzuentwickeln und sie an das Geschehen auf dem Spielfeld in Anfield und in den weiterläufigen Communities der Merseyside anzupassen. Jetzt, da die Reds den langersehnten Titel gewonnen haben und die Verbindungen zwischen denjenigen auf der Tribüne und in der Vorstandsetage stärker und enger denn je zu sein scheinen, erfährt Liverpool neue Formen der Unterstützung.