Earl Jenkins

Auf diese Weise wurden Earl und der Kingsley United zu einem wichtigen Bestandteil des Fußballs und der Jugendkultur in Toxteth. Earl ist ein stolzer Liverpooler und hat genau den "Nur nicht aufgeben"-Spirit, den man auch von ihm erwarten würde. Er lebt nach dem Motto "Geht nicht gibt's nicht".

Earl hat es geschafft, eine Verbindung zu den jungen Menschen in Liverpool 8 aufzubauen. Eine Verbindung, die auf gegenseitigem Respekt beruht. "Der Club ist wie meine Familie", erklärt Aws Furghani, der Earl kennt, seit er sieben Jahre alt war. "Jedem wird das Gefühl vermittelt, wichtig zu sein, und das ist es, was mir an dem Club so gefällt. Hier habe ich gelernt, selbständig zu sein und anderen zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen."

Aws verkörpert nicht nur den Kingsley United, sondern auch Toxteths aufgeschlossene und fortschrittliche Einstellung. Er kam im Jahr 2012 mit seiner Familie aus Libyen nach Liverpool und fand in dem Fußballclub ein neues Zuhause.