Vom Damen-Basketball ebenso wie vom Outdoor-Basketball inspiriert, bringt diese Low-Top-Version des AJ5 dein Spiel auf ein neues Level. Die markante, netzartige Grafik erinnert an das Gewusel und die Kreativität spontaner Basketball-Matches auf abgewetzten Courts. Die Kombination aus Coconut Milk und schwarzem Wildleder sorgt für einen kontrastreichen Look. Halbtransparente Außensohlen verleihen das gewisse Etwas, während die reflektierenden Elemente auf der Mittelsohle dieses Crossover-Design zu einem echten Highlight machen. Also mach dich bereit, denn du bist nicht nur Teil des Teams – du führst es an.

SKU: DA8016-100