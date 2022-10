Im eingetragenen und beliebten Look kehrt der Dunk in puncto Design, Style und Tragegefühl erneut zu seinen High-Top-Wurzeln aus dem Jahr 1985 zurück. Das Denim in sonnengebleichtem Barely Rose sorgt auch an heißen Tagen für einen echten Energieschub. Unversäuberte Details und kontrastreiche Nähte verleihen jedem Outfit einen unkonventionellen Touch. Und durch den eingetragene Look der Mittelsohle kehrt etwas vom Geist des Hook Shot zurück auf die Straßen. Also schnapp dir dieses Modell und trag deinen Style überall und das mit dem gedämpften Tragekomfort eines High-Top.

SKU: DQ8799-100