Dem vielfältigen und kreativen Ansatz von Virgil Abloh in puncto Produktentwicklung und -anpassung treu bleibend, besticht der Nike x Off-White™ Blazer Low mit einer multidisziplinären Ästhetik für verschiedene Sportarten. Beim Durchstöbern der Archive von Nike wurde Abloh von legendären Silhouetten aus dem Basketball, Skateboarding und Trail-Running inspiriert. Er überdachte die verschiedenen Designs und Funktionen und ließ sie in neuem Licht erstrahlen.

Dieser Blazer Low kombiniert diverse Silhouetten aus unterschiedlichen Sportarten und unterstreicht die unverkennbare Designsprache von Ablohl. In gemeinschaftlichen Sessions mit dem Design-Team von Nike und via SMS-Threads – eine von Virgils bevorzugten Arbeitsumgebungen – richtete er seinen Fokus auf die "Mischung verschiedener Sprachen", um einen neuen Style zu erschaffen, der entsteht, wenn unzusammenhängende Elemente unerwartet zusammengeführt werden. Abloh und sein Team setzten den Gedankenprozess durch einen ausgefallenen Fersen-Clip in die Realität um, der von der klassischen Fersenform des Air Terra Humara inspiriert ist. Um diesen elementaren Standpunkt zu erreichen, stellte Ablohl während des Design-Prozesses folgende Frage: "Können wir ... die originalen Humara-Bestandteile zusammenfügen und daraus eine vulkanisierte Sohle entwickeln?" Dieser spielerische Elan eröffnete ganz neue Möglichkeiten und lieferte die Basis für das einzigartige Design des Off-White™ Blazer Low.

Legendäre Nike x Off-White™️-Details vervollständigen den Look, wie zum Beispiel die Schnürsenkel mit Akzenten, der Swoosh-Tab, die sichtbare Schaumstoff-Zunge und die ausgestanzten Löcher für den unverkennbar funktionalen DIY-Look. Entstanden ist ein hochwertig verarbeiteter Sneaker, der die Fähigkeit und Leidenschaft seines Designers für revolutionäre Kreationen unübersehbar macht.

SKU: DH7863-001