Das System stützt den Fuß und kombiniert Obermaterial aus wasserfestem Vier-Wege-Ripstop-Material auf atmungsaktivem Mesh. Eine Reihe an schwarzen Details – Gummi an den Zehen, eine Netzstruktur, Finger-Zuglaschen und ein reflektierendes Fersenstück – ermöglicht optimalen Grip, leichtes Anziehen, Halt und Sichtbarkeit. Jedes Detail passt zur Saison: von schnell trocknendem Ripstop bis zur Bootie-Konstruktion, die kein Schmutz in den Schuh eindringen lässt.