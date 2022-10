Das innovative Design präsentiert sich ganz in Schwarz und wird dadurch noch moderner. Das sichtbare Air-Element ist getönt und sorgt so für einen luxuriösen, Onyx-artigen Look. Anstatt einer herkömmlichen Schnürung weist der Moc einen breiten Seitenriemen auf, der für sicheren Halt sorgt. Dank des schwarzen Flyknit-Materials ist dieser Air VaporMax ein echter Hingucker.