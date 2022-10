Da steckt so viel dahinter. Erzähl uns mehr von dem Schuh und was ihn ausmacht.

"Wenn du dir den Schuh als Ganzes anschaust, siehst du, dass ich helle Farben und viel Weiß verwendet habe. Das steht für den Sommer. Ich will, dass der Schuh positive, sommerliche Vibes ausstrahlt. Wenn man genauer hinsieht, erkennt man, dass der Einsatz unten aus glänzendem Leder mit einer Gitterstruktur versehen ist. Die Inspiration hierzu war die Bodenfläche in diesem kleinen Laden an der Ecke.



Die hellen Farben und das Motiv '97P' auf dem Band in der Mitte des Schuhs stammen von den auffälligen Preisaufklebern, die in solchen Läden auf dem Obst kleben – und erinnern daran, dass wir am Air Max 97 arbeiten. Auf der Zunge steht 'Air 24/7, weil solche Läden immer rund um die Uhr aufhaben. Auf der Rückseite steht 'Good Chat', Laurens Spitzname. Ich wollte sie auf dem Schuh verewigen. Bei unserem ersten Treffen speicherte sie ihre Nummer als 'Lauren Good Chat' in meinem Handy. Weil man mit ihr gut chatten kann."