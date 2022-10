Das legendäre Design von Tinker Hatfield, das die Beziehung zwischen Michael Jordan und Nike auf ein neues Level brachte, wurde mit einem handgefertigten Look neu aufgelegt. Der antike Vibe des sogenannten "Desert Elephant" (der sich mit hochwertigen Texturen und Erdtönen präsentiert) verleiht jedem Outfit eine gewisse Raffinesse. Das schwarz gewalkte Leder erinnert an den ikonischen "Black Cement" aus dem Jahr 1994 und verbindet die Vergangenheit mit der Zukunft. Und die einzigartige Einlegesohle dient als Hommage an die Inspiration hinter dem Original.

SKU: CT8532-008