Vive la France! Dieser AJ13 besticht mit einem Colorway aus French Blue und Weiß (plus roter Jumpman-Grafik auf der Zunge) und stattet das markante Original aus dem Jahr 1997 mit einer Dosis Pariser Flair aus. Das Synthetik-Wildleder in legendärem Blau an Ferse und rund um die Mittelsohle reiht diese Version in eine Riege mit anderen beliebten Jordan-Colorways ein. Die genoppten Seiteneinsätze aus weißem, gewalktem Leder unterstreichen das High Fashion-Design. Außerdem zollen das grüne Katzenauge hinten am Schuh und die von der Tatze eines Panthers inspirierte Außensohle Michael Jordans Alter Ego als "Black Cat" Tribut.

SKU: 414571-164