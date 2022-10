Chris Paul, der in den Ligatabellen bei Steals und Assists alljährlich ganz oben steht, brilliert nicht nur durch seine Statistik. Seine vorausschauende Geschicklichkeit und sein Ehrgeiz werden nur von wenigen übertroffen. Der Erfolg wurde ihm jedoch nicht geschenkt. So musste sich der All-Star-Point Guard auf den High School-Courts einiges anhören: zu klein, zu langsam. Aber er trainierte immer weiter. Der Air Jordan XII zeigt die Farben seiner High School sowie den Schriftzug "Class of 2003" auf der Einlegesohle und feiert so die harte Arbeit, die CP3 investierte, als ihm noch niemand zuschaute.